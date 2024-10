PALLAMANO. COL ROMAGNA IL PRIMO SUCCESSO INTERNO DEL MOLTENO

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno di mister Danilo Gagliardi, dopo la vittoria in trasferta a Mascalucia, voleva regalare ai propri tifosi il primo successo interno della stagione 2024-25 nel campionato di Serie A Silver. Sabato sera il San Giorgio Molteno è sceso in campo per affrontare, al PalaSangiorio nel match valido per la terza giornata di andata, la formazione del Romagna, team che arrivava da due vittorie consecutive, avendo vinto sul campo del Verdeazzurro, e superato in casa, l’Haenna.

La squadra moltenese ha interpretato al meglio questo match, conquistando una importante vittoria con il risultato di 24-19, chiudendo i primi trenta minuti in vantaggio 15-7. Un successo meritato, una vittoria voluta, ed una partita perfetta per i ragazzi di mister Danilo Gagliardi.

Sono gli ospiti a partire bene (0-1 e 1-2). I padroni di casa iniziano a pressare con maggiore convinzione, infilando un parziale di 5-0 (6-2) andando in rete con tutti giocatori diversi. Il Molteno è in grande serata e nello spazio di pochi minuti si porta anche sul +7 (11-4). Grazie a delle strepitose parate di un superbo Adam Kralik gli ospiti fanno fatica a trovare delle contromosse e si va negli spogliatoi sul punteggio di15-7, con il match di fatto messo in cassaforte. Nella ripresa il Molteno rimane concentrato, motivato e non sbaglia nulla. Al 37’ arriva anche il massimo vantaggio (19-10). La partita è finita. Mister Gagliardi inizia una serie di cambi e rotazioni e si aspetta solo il fischio finale, con il punteggio di 24-19 che di fatto attutisce la sconfitta della squadra romagnola.

Il commento post gara da parte del ds moltenese Matteo Somaschini: “Nonostante ci siamo presentati a questa sfida con qualche assenza per infortunio, coloro che sono scesi in campo hanno giocato una splendida partita. Abbiamo vinto meritatamente ed abbiamo ottenuto la nostra prima vittoria casalinga della stagione. Il Molteno ha giocato la gara perfetta e solo nel finale abbiamo concesso qualcosa, quando il risultato era ormai certo. Nel primo tempo il nostro portiere Adam Kralik ha letteralmente parato tutto. Bene in attacco dove abbiamo ottimizzato delle belle giocate e soprattutto molto bene in difesa. Bella partita di Jacopo Cioni che ha gestito molto bene alcune situazioni di gioco. Ottime anche le prestazioni di De Angelis, Redaelli, De San Roque e del capitano Samuele Riva. Il Molteno ha vinto di squadra, questa è la cosa più importante – conclude Somaschini – con una prova convincente. Ora pensiamo alla prossima sfida contro il Carpi”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Garroni 2, Redaelli 3, Cioni 4, Bonanomi, Kralik, Galliano, St. Riva, Cuzzupè 1, Sam. Riva 1, Crippa 2, De Angelis 4, Campestrini, Crippa 1, San Roque 6.