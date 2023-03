MOLTENO – Il calendario del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano proponeva gli incontri dell’undicesima, e terz’ultima, giornata di ritorno. Big match sabato sera al PalaSangiorgio con i padroni di casa del Salumificio Riva Molteno che affrontavano l’imbattuto Sparer Eppan. I primi della classe quindi, arrivavano a questa sfida senza aver incassato ancora una sconfitta.

La partita si è conclusa in perfetta parità: risultato finale 26-26 (primo tempo 10-15). Un incontro dai due volti con un Molteno che sembrava proiettato ad incassare una sconfitta interna nel finale del primo tempo, ma con la formazione di casa letteralmente trasformata nella seconda parte del match, che ha addirittura assaporato, fino all’ultimo minuto, la possibile vittoria.

Ritornando al match di sabato sera, da evidenziare il secondo tempo disputato dalla formazione di casa, con il Molteno capace di riprendere una partita che lo vedeva sotto di cinque reti. I padroni di casa, trovano il pareggio (22-22) al ventunesimo del secondo tempo, riuscendo anche a portarsi sul +2 grazie alle reti di Garroni e Colombo. Divario che rimane fino al ventottesimo ( 26-24). Nel finale Eppan trova due reti con Oberrauch e Cunha riuscendo a mantenere l’imbattibilità stagionale.

Sentiamo il ds Matteo Somaschini: “Prima di tutto, ed è quello che speravamo tutti, è stata una bellissima partita. Emozionante come il calore e l’entusiasmo del numeroso pubblico presente al PalaSangiorgio. La partita? Nel primo tempo bravo Eppan a gestire meglio la partita, mentre Molteno è apparso po’ nervoso e contratto, commettendo qualche errore di troppo in fase offensiva. Nel secondo tempo siamo entrati più decisi, velocizzando molto bene il gioco e raggiungendo il vantaggio di due reti. Poi si sono resi protagonisti gli arbitri, con delle decisioni molto discutibili, da una parte e dall’altra, creando un clima di nervosismo, con Garroni che è uscito anzi tempo (espulsione) a trenta secondi dal suono della sirena. Ci sono due aspetti comunque da rimarcare. Il primo il fatto che il Molteno è l’unica formazione che ha saputo fermare sino ad ora la marcia dell’Eppan – conclude Somaschini – ed il secondo aspetto che abbiamo visto un’ottima pallamano, evidenziata da due ottime squadre. Peccato per l’arbitraggio, che ha condizionato purtroppo il risultato di questa partita, ma con una cornice di pubbico veramente eccezionale, da far invidia a qualsiasi squadra nel panorama della pallamano italiana”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 9, G. Redaelli 1, Galizia 1, Bonanomi, D’Aguanno, Vidovic, Tagni 1, Colombo 3, Riva 1, Crippa 2, De Angelis 2, Beretta, Campestrini 6, L. Redaelli, Randes.