MOLTENO – Il forte giocatore croato Marko Vidovic è ufficialmente un giocatore dell’L’H.C. San Giorgio Molteno Salumificio F.lli Riva. Dopo una trattativa lampo, condotta magistralmente dal ds Matteo Somaschini coadiuvato dal dt Branko Dumnic, la società oronero ha concluso l’accordo con il forte terzino.

Un profilo fondamentale, sia per la sua esperienza, avendo giocato in tutta Europa, sia per la sua stazza fisica, alto 2.01 per 90 kg. Marko ha potuto già mostrare tutto il suo valore nella partita giocata lo scorso sabato a Dossobuono, realizzando ben 12 reti.

Il giocatore croato è arrivato da Colonia, in Germania, lo scorso giovedì e si messo subito a disposizione dello staff tecnico moltenese.