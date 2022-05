LENO (BS) – Il Salumificio Riva Molteno chiude con una vittoria sul campo bresciano del Leno e trionfa nel campionato di Serie B. Chiusura con il botto per la compagine dell’Handball Club San Giorgio Molteno, allenata dal tecnico italoargentino Esteban Alonso, che espugna con il risultato di 25-30 il campo del Leno, conquistando il primo posto nel girone interregionale Lombardia/Liguria/Piemonte di Serie B.

Una concreta dimostrazione del valore del settore giovanile che oltre ad aver dato un grande contributo alla prima squadra ha sancito un netto dominio, sul piano tecnico, tattico e di squadra, nel difficile campionato di Serie B. Un gruppo di giovani talenti della “cantera” moltenes, che ha dimostrato di essere pronto ad integrarsi in pianta stabile con il roster del prossimo anno nel campionato di Serie A2.

Veniamo alla partita contro Leno. Un grande approccio alla partita per i ragazzi che entrano in campo decisi a fare grandi cose. Un primo tempo quasi perfetto del Molteno: difesa compatta ed attacco paziente ed efficace, forse qualche disattenzione in fase difensiva evidenziata negli ultimi cinque minuti ma il team moltenese rimane sempre sul pezzo chiudendo il primo tempo in vantaggio di 9-19.

Anche il secondo tempo è identico a ciò visto nella prima parte del match. Molteno infila un parziale di 2-0 allungando decisamente. Il team bresciano però non molla, migliorando sull’ aspetto difensivo, trovando anche spazi importanti, che nel primo tempo non riusciva a trovare, ed al 45′ si trova a -5 (19-24). Il Molteno però è in grande vena, reagendo immediatamente riportandosi sul +7.

Al suono della sirena, ovviamente, grandi festeggiamenti per lo staff dirigenziale ed i giocatori, per il grande risultato acquisito. Per dovere di cronaca il Salumificio Riva Molteno chiude, in classifica, con gli stessi punti, del Cassano, ma è avanti +2 per quanto concerne gli scontri diretti.

Una squadra principalmente composta da ragazzi Under 20, con il capitano Sergio Magni che ha guidato la squadra, spronando sempre a dare sempre il massimo, ai propri compagni di squadra. Un plauso all’intero roster composto da Sergio Magni, Davide Tagni, Manuel Redaelli, Beretta Lorenzo, Andrea Limonta, Marco Vittorio Colombo, Sangiorgio Stefano, Bonanomi Riccardo, Esposto Lorenzo, Frigerio Lorenzo, Filippi Luca, Samuele Sala, Leonardo Colombo, Riccardo Crippa, Lorenzo Redaelli, Nicolò Cesana, Nicolò Rigamonti, Giosuè Taribello, Andrea Malacarne, Riccardo Anhoukhoun, Tommaso Crippa, Stefano Riva, Nicolas Pizzala, Stefano Sala.