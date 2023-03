MOLTENO – Importante appuntamento per la pallamano giovanile il 3, 4 e 5 marzo. Il PalaSangiorgio di Molteno infatti ospiterà gli incontri validi per il campionato Under 20 maschile Youth League.

Dodici le formazioni coinvolte dei gironi A e B (nord e centro Italia). Tra queste la squadra del Campus Italia, formazione federale costituita da promettenti giovani che hanno scelto di vivere e studiare presso il Campus di Chieti, dove si allenano nella Casa della Pallamano, struttura gestita della F.I.G.H.

Una tre giorni importante e ricca di partite, da venerdì a domenica, ovviamente con la presenza anche della formazione moltenese del Salumificio Riva Molteno. Questa sera, giovedì 2 marzo, il Salumificio Riva Molteno ospiterà in amichevole proprop la squadra federale del Campus Italia. Questo prima dell’inizio del torneo in cui la squadra moltenese scenderà in campo venerdì alle 12:15 contro il Mezzocorona.

La prima giornata offrirà le sfide Campus Italia-Leno (ore 14), Pressano-Ferrarin (ore 15:45), Romagna-Cologne (17:30), Merano-Cassano Magnago (19:15) e Palazzolo-Mondo Sport Belluno (ore 21). Tutto pronto quindi a Molteno per l’importante torneo nazionale, con il canale YouTube H.C. Molteno Channel sui cui seguire tutte le partite in diretta.