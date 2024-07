PALLAMANO MOLTENO: ARRIVA L’ARGENTINO TOMÀS DE SAN ROQUE

MOLTENO – L’Handball Club San Giorgio Molteno annuncia che il giocare argentino, con passaporto spagnolo, Tomás de San Roque è ufficialmente un nuovo giocatore della società lecchese. Tomás, nato a Mendoza nel 1997, ricoprirà nella sua nuova squadra il ruolo di terzino destro.

La sua storia nel mondo della pallamano inizia a 12 anni nella squadra della sua città, il Regatas de Mendoza. A soli 17 anni si trasferisce in Spagna per giocare con il team del San Sebastian de los Reyes a Madrid e con il team spagnolo partecipa alla Granollers Cup. Successivamente il giocatore spagnolo rientra in Argentina per giocare con la squadra Seniores del Regatas, e poi approdare nel team del Maipú, nella Nacional A de clubes e il Centro Sur Americano de clubes. Nella scorsa stagione Tomás decide di ritornare in Europa e più precisamente in Italia nel Verdeazzurro Sassari.

“Ho scelto di venire a giocare con la squadra del San Giorgio Molteno perché è una società molto ambiziosa, per gli obbiettivi proposti, per il modo in cui lavorano con i giovani e per il loro progetto proiettato nel prossimo futuro – le prime parole di Tomás de San Roque – Cercherò di essere all’altezza di quello che l’allenatore e la squadra mi chiederà, per raggiungere insieme gli obbiettivi che ci siamo prefissati. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di dare il massimo in ogni allenamento e ogni partita. Un grande saluto ai nostri tifosi, che spero presto di vedere e di conoscere nelle prossime partite. Forza Molteno!”