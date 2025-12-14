PALLAMANO MOLTENO BATTE SAN VITO MARANO E SI CONFERMA CAPOLISTA

MARANO VICENTINO (VI) – L’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno vince agevolmente a San Vito Marano per 24-43 e chiude il 2025 da capolista del Girone A di Serie A2. Gli oronero di coach Danilo Gagliardi Junior salgono a quota 15 punti da imbattuti con sette successi e un unico pareggio nella prima parte di stagione. Nel frattempo, il Verdeazzurro Sassari vince per 38-30 con il Pantarei Modena e il Secchia Rubiera passa per 32-36 a Belluno. Immutata dunque la corsa per il primo posto, unica posizione che permette di salire in Serie A Gold, con Molteno, Sassari e Secchia Rubiera separati solo da due punti.

Tornando alla gara con il San Vito Marano, grande equilibrio nei primi 15 minuti con Alessandro De Angelis e Davide Campestrini in mostra per gli ospiti (6-8). Nicolò Garroni lancia un primo break importante, spingendo i suoi sul 9-13 del 20’. I locali provano a rientrare in corsa, ma è troppa la differenza in campo con Jacopo Cioni e Gioele Mella che allungano fino al 12-20 dell’intervallo. Buona difesa per il Molteno che indirizza subito la gara anche nel secondo tempo, andando sul 16-30. Con il risultato praticamente in cassaforte, coach Gagliardi Junior dà spazio alle rotazioni. Il Molteno gestisce bene e vince con merito per 24-43.

“Era importante vincerla per mantenere il primo posto – spiega il direttore sportivo Matteo Somaschini -. Bravi i ragazzi a portare a casa i due punti in palio. Abbiamo fatto molto bene in difesa, il che ci ha permesso di giocare aggressivi e correre in velocità davanti. Complimenti a tutta la squadra, visto che hanno trovato spazio anche alcuni ragazzi della Serie B, come il portiere Jordy De Souza. Una grande prestazione del gruppo con De Angelis ancora una volta faro del nostro gioco”.

SAN VITO MARANO – SALUMIFICIO RIVA MOLTENO 24-43

Parziale primo tempo 12-20.

SAN VITO MARANO: Marchioro, Sartori 8, Bertoldo, Zanella 1, Meneghello 1, Mondin 1, Dalla Riva 1, Marangoni 1, Pesenti 3, Bonollo 1, Barbuto 5, Agostini, De Marchi 2, Valenzi, Pietribiasi. All.: Fiorillo

SALUMIFICIO RIVA MOLTENO: Alfarano, Trost 4, Garroni 6, S.Colombo 3, Mella 3, Cioni 5, De Souza, Bonanomi 7, Riva 4, L.Colombo 2, Crippa 3, De Angelis 2, Campestrini 3, Crippa 1, Chirivì. All.: Gagliardi Junior

Arbitri: Poletti, Crespi

Gli altri risultati dell’ottava giornata: Palazzolo vs Malo 25-26 e Vigasio vs Paese 27-30. Il campionato ora osserverà la sosta con la ripresa calendarizzata per sabato 7 febbraio, quando i moltenesi giocheranno in casa contro il Vigasio.

La classifica: Salumificio Riva Molteno 15, Verdeazzurro 14, Secchia Rubiera 13, Vigasio 9, Malo 8, Palazzolo 8, Paese 8, Belluno 5, San Vito Marano 0, Pantarei Modena 0