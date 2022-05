VIGASIO (VR) – Il Salumificio Riva Molteno vince l’ultima partita di campionato espugnando il campo veneto del Vigasio e chiude la stagione al terzo posto della classifica generale. La squadra moltenese ha saputo reagire alla sconfitta di sabato scorso contro l’Arcom, con la conseguente eliminazione dalle Final Six del prossimo 18 maggio a Chieti.

Bisognava comunque rispettare sino in fondo l’impegno in campionato, e la giovane formazione del Salumificio Riva Molteno, ha dato il massimo anche nell’ultimo impegno agonistico della stagione, vincendo con il punteggio di 24-36 (primo tempo 6-14) sul campo del Vigasio.

Il commento alla partita è affidato al ds Matteo Somaschini: “Abbiamo iniziato male, o forse è meglio dire che loro sono partiti carichi, e ci siamo trovati sotto 2-0. Poi il Molteno si è subito ritrovato, infilando un break di 0-8 e la partita è scivolata via in maniera tranquilla. Il tecnico Dumnic ha fatto poi giocare tutti gli effettivi a disposizione. Da segnalare il primo gol in A2 del giovane Lorenzo Redaelli, rientrato da poco dopo un lungo infortunio. Il Molteno ha rispettato fino in fondo il proprio impegno in questo campionato. Adesso ci prenderemo una pausa di riposo – conclude Somaschini – e poi riprenderemo gli allenamenti con la testa già alla prossima stagione”.

Salumificio Riva Molteno: Garroni 5, G.Redaelli 5, Galizia 1, Mella, Sala, M.Colombo, Ilic, Tagni 10, L.Colombo 4, Riva 1, L.Redaelli 1, Crippa 6, Marzocchini, M.Redaelli, Campestrini 3.