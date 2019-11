INNSBRÜCK (AT) – Big match dell’ottava giornata di andata del campionato nazionale di A2 di pallamano. Le due capoliste Medalp Tirol e Salumficio F.lli Riva Molteno che si sono affrontate ad Innsbruck, per il primato del girone A: la partita si è conclusa 23-17 (primo tempo 11-9) per i padroni di casa.

Ci voleva la partita perfetta per portare a casa qualcosa di remunerativo, e il Molteno non ha certamente sfigurato. Anzi, a differenza delle sfide dell’anno scorso, la compagine del tecnico Alfredo Rodriguez ha evidenziato una maggiore crescita sul piano tecnico, atletico e fisico. La risposta, quindi, a questa sconfitta? Semplice quanto evidente: troppi errori.

La partita è equilibrata, con un Molteno che rimane sempre in gioco e trova anche il vantaggio sul 7-8. Il primo tempo si conclude 11-9, ma già nei primi trenta minuti, il team moltenese non riesce a mettere in risalto le numerose conclusioni a rete, grazie anche alle buone parate avversarie. Nella ripresa i padroni di casa prendono il largo, ma Molteno non molla e prova a tenere testa al team tirolese. Il tecnico effettua alcuni cambi, ed i giovani accorciano le distanze, ma è troppo tardi.

Tabellino:

Alonso 3, Beretta, Bonanomi, Brambilla 3, Dall’ Aglio 2, Dell’Orto 2, Galizia, Facundo Garcia, D. Gligic, Koureta 4 , M. Redaelli, G. Redaelli 1, Riva 2, Tagni.