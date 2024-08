PALLAMANO MOLTENO: CAMP NAZIONALE CON TRE GIOCATORI AZZURRI

MOLTENO – In occasione del Molteno Handball Camp, giovedì 29 agosto tutti i giovani atleti e le giovani atlete saranno invitati al PalaSangiorgio per un evento speciale.

Alle 18 infatti, saranno presenti tre giocatori della Nazionale italiana di pallamano che parteciperanno ai prossimi Mondiali 2025 in Danimarca, Norvegia e Croazia. Giacomo Savini, Alessio Moretti e Gianluca Dapiran saranno al PalaSangiorgio per rispondere a domande e curiosità in vista dei prossimi Mondiali 2025.

Un evento unico, da non perdere, aperto a tutti i giovani del territorio lecchese che potranno cosi conoscere da vicino lo splendido sport della pallamano, con ben tre giocatori della Nazionale italiana. Successivamente, alle 20, il PalaSangiorgio ospiterà l’amichevole tra il Salumificio Riva Molteno e l’H.C. Cassano Magnago.