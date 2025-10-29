PALLAMANO MOLTENO, CAPITAN CAMPESTRINI SPRONA VERSO IL MATCH A PAESE

MOLTENO – Continua il lavoro per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che non stacca la spina durante la settimana di sosta per gli impegni delle nazionali. Obiettivo: preparare il rientro in campo per la terza giornata del Girone A di Serie A Silver, in programma sabato 8 novembre alle 18 in casa dei trevigiani del Paese, formazione che la settimana scorsa ha ottenuto il primo successo stagionale, battendo in casa per 36-29 il Belluno. Gli oronero allenati da coach Danilo Gagliardi Junior viaggiano invece a punteggio pieno con due successi nelle prime due gare stagionali (Palazzolo fuori e Malo in casa).

Tra i protagonisti in campo, il capitano Davide Campestrini (in copertina), autore di due prestazioni di qualità e sostanza. “La stagione è iniziata al meglio, con due ottime affermazioni con due buone squadre – afferma Campestrini -. Abbiamo subito fatto vedere il nostro livello in campo, grazie anche all’ottima preparazione che abbiamo svolto nel periodo estivo. Ho visto molto bene anche i nuovi acquisti, Nicholas Trost e Mattia Chirivì, che si sono integrati subito alla grande nel nostro gioco. Non era scontato, perché gli ultimi arrivati sono andati a sostituire delle pedine importanti, ma anche loro stanno dimostrando di essere degli ottimi giocatori”.

Dopo due giornate il Molteno è attualmente primo a pari merito con Secchia Rubiera e Sassari. “Contro Palazzolo e Malo abbiamo messo a segno due successi convincenti, dimostrando di avere grande solidità difensiva e tante opzioni in attacco – precisa -. Dopo la sosta andremo a Paese, una squadra neopromossa, ma sempre ostica sul suo campo. Dovremo preparare l’incontro alla perfezione e mantenere la concentrazione al massimo. Per quanto riguarda i competitor diretti per il vertice, è ancora presto, ma penso che ce la dovremo giocare con il Secchia Rubiera e il Verdeazzurro Sassari”.

Il dettaglio del prossimo turno, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre: Vigasio vs Sassari, Paese vs Molteno, Palazzolo vs Secchia Rubiera, Malo vs Modena e Belluno vs San Vito Marano.

La classifica: HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, Secchia Rubiera e Sassari 4; Vigasio, Malo, Palazzolo e Paese 2, San Vito Marano, Belluno e Modena 0.

