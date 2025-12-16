LA PALLAMANO MOLTENO CHIUDE IL 2025 IN TESTA ALLA CLASSIFICA DI A SILVER

MOLTENO – Si chiude un 2025 di prim’ordine per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, capolista del Girone A di Serie A Silver di pallamano maschile. Gli oronero di coach Danilo Gagliardi Junior, dopo aver raggiunto i playoff nella stagione 2024/2025, in questa prima fase del 2025/2026 sono attualmente primi e imbattuti nella classifica del raggruppamento nordovest con 15 punti all’attivo.

Per il Molteno una prima parte di campionato quasi perfetta con sette successi e un pareggio su otto gare disputate. Quest’anno la formula del campionato prevede che vengano promosse in Serie A Gold solo le prime classificate dei raggruppamenti A e B. Al momento le capoliste sono il Molteno nel Girone A e il Camerano nel Girone B. Dietro ai brianzoli le contendenti per la vetta sono il Verdeazzurro Sassari con 14 punti e il Secchia Rubiera con 13. Al rientro dopo la lunga sosta per le feste e gli impegni delle nazionali, il Salumificio Riva giocherà sabato 7 febbraio in casa con il Vigasio, quarto della classe con nove punti. A oggi il Molteno si è dimostrato la squadra meglio attrezzata e più continua del Girone A, un gruppo solido e capace di esprimere un gioco aggressivo e impostato sulla velocità. Questo amalgama ha permesso di vincere il 90% delle gare finora giocate, pareggiando solo in casa del Secchia Rubiera per 32-32.

Il roster oronero si è dimostrato ben costruito in tutti i reparti e con un’ottima distribuzione delle marcature, con Nicolò Garroni miglior bomber dei suoi con 53 reti segnate. Da segnalare anche l’ottimo apporto di giocatori come Alessandro De Angelis, Riccardo Bonanomi, Leonardo Colombo, il capitano Davide Campestrini e l’ultimo innesto Nicholas Trost. Molto bene anche la coppia di portieri formata da Mattia Chirivì ed Emiliano Alfarano.

“Sono molto soddisfatto di questa prima parte di campionato – afferma coach Gagliardi Junior -. Con i giocatori e con la società ci eravamo prefissati di chiudere al primo posto prima della sosta natalizia. Un bel traguardo, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Da qui in avanti dovremo lottare per mantenere questa posizione, perché il campionato è molto equilibrato. Adesso si aprirà una pausa molto lunga dalle gare ufficiali; quindi, dobbiamo metterci nell’ottica che sarà necessario fare una nuova preseason per farci trovare al meglio al rientro di febbraio con il Vigasio. Torneremo subito a lavorare in palestra dopo le festività natalizie. L’obiettivo adesso è proseguire il nostro percorso di crescita e di maturazione”.

La classifica: HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno 15, Verdeazzurro Sassari 14, Secchia Rubiera 13, Vigasio 9, Malo 8, Palazzolo 8, Paese 8, Belluno 5, San Vito Marano 0, Pantarei Modena 0.