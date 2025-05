PALLAMANO MOLTENO: COL COLOGNE GARA DA DENTRO O FUORI

MOLTENO – Tutto si deciderà sabato 10 maggio alle 20, al PalaSanGiorgio di Molteno, in una sfida da dentro o fuori. Non sono bastate le due partite dei playoff tra il Salumificio Riva Molteno e il Metelli Cologne per decretare la seconda finalista. Nella seconda semifinale invece Belluno è la prima squadra qualificata per la finale dei playoff promozione. I veneti infatti portano a casa la qualificazione vincendo gara 1 a Bologna e pareggiando gara 2.

Il tecnico italo-brasiliano Danilo Gagliardi analizza il cammino fino a ora compiuto dal Salumificio Riva Molteno. “Inizio nel dire che a Cologne abbiamo espresso una buona pallamano – dice Gagliardi – ma indubbiamente nella seconda parte del match abbiamo sbagliato troppo, soprattutto nella fase della finalizzazione. E sappiamo tutti quanto, in queste partite, bisogna commettere meno errori possibili e concretizzare al meglio le varie giocate. Ovviamente, sabato, dovremo stare molto attenti e giocare con grande attenzione e maggiore continuità”.

“Sarà una partita molto difficile, ma tutto questo non è una novità – continua il tecnico – Lo abbiamo ribadito molte volte come sia difficile affrontare queste squadre, soprattutto in questo momento della stagione. Sicuramente anche a livello psicologico la sfida contro Cologne avrà il suo peso, perché in palio c’è il passaggio alla finale. Il Molteno deve giocare la sua pallamano. Come abbiamo fatto in gara 1, dove nell’aspetto tecnico e tattico, siamo stati perfetti”.

“Sarà importante scendere in campo molto concentrati, ma capaci di leggere la partita, fase dopo fase, momento dopo momento. Diciamo pure che Cologne sa che viene a giocare in un campo difficile. Il Molteno avrà a disposizione il fattore campo. Dobbiamo difendere bene, con tanta pressione, non facendo ragionare Cologne. I ragazzi sanno quanto sia importante mantenere il gioco offensivo su ritmi importanti. Bisogna però ragionare bene nel giocare la palla. La squadra lo sa – conclude Gagliardi – e ho visto i ragazzi allenarsi molto bene questa settimana e con intensità. Sono fiducioso per la sfida di sabato sera, dove ovviamente aspetteremo i nostri splendidi tifosi a sostenerci per tutta la partita”.

RedSpo