PALLAMANO, MOLTENO SEMPRE IN VETTA: 30-17 NEL DERBY CON IL PALAZZOLO

MOLTENO – Continua la marcia dell’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno che si impone per 30-17 nel derby lombardo con il Palazzolo.

Nono successo su dieci gare stagionali per gli uomini di coach Danilo Gagliardi Junior, che mantengono la vetta del Girone A in solitaria a quota 19 punti, a più due sul Secchia Rubiera, che vince 36-29 con il San Vito Marano, e a più tre sul Verdeazzurro Sassari, che batte il Belluno per 38-29.

Dopo un avvio equilibrato con le squadre sul 4-4, sono i locali a spingere subito sull’acceleratore, portandosi sul più sei (11-5), grazie a Nicolò Garroni, Davide Tagni e Davide Campestrini. Sono però Tommaso Crippa e Riccardo Bonanomi a trovare la zampata giusta alla fine del primo tempo, mandando le squadre negli spogliatoi sul 15-8 al 30’. La ripresa si apre con i brianzoli ancora in avanti per aumentare il vantaggio con le incursioni di Nicholas Trost, Alessandro De Angelis e Riccardo Crippa. Per gli ospiti è Riccardo Beretta l’ultimo ad alzare bandiera bianca, ma il Salumificio Riva non sbaglia nulla e vince meritatamente per 30-17.

MOLTENO-PALAZZOLO 30-17

Primo tempo 15-8

MOLTENO: Alfarano, Mera Llumitax, Trost 6, Garroni 4, Redaelli, S.Colombo 1, Mella, Cioni, Bonanomi 2, Tagni 3, L.Colombo 1, R.Crippa 3, De Angelis 3, Campestrini 3, T.Crippa 4, Chirivì.

All.: Gagliardi Junior



PALAZZOLO: Singh, Gasparetti, Prandi 2, Zicchetti 2, Chiari, Ramera 1, Elezi 1, Milaqi 3, Beretta 5, Avramov 1, Prichici, Novali, Gottiniaux, Feroldi 2, Lancini.

All.: Riccardi

Arbitri: Limido, Vizzini

Gli altri risultati della prima giornata di ritorno: Paese vs Malo 27-35, Pantarei Modena vs Vigasio 29-29.

Classifica: Salumificio Riva Molteno 19, Secchia Rubiera 17, Verdeazzurro 16, Malo 12, Vigasio 10, Palazzolo 10, Paese 8, Belluno 5, Pantarei Modena 3, San Vito Marano 0.