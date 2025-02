PALLAMANO MOLTENO, CONTRO LANZARA QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA

MOLTENO – Sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A Silver, con il Salumificio Riva Molteno che vince 38-26 (primo tempo 22-12) la sfida contro i campani del Lanzara, allungando così la striscia positiva a cinque vittorie consecutive.

Una prova superlativa e convincente da parte della squadra del tecnico Danilo Gagliardi, con Lanzara che ha tenuto solo nei primi minuti di gioco (2-2) prima che i padroni di casa, infilassero due parziali importanti. Il primo, con il tabellone che segna 9-3, ma ancora più evidente il parziale di 12-4 (14-6 al 16’), rimarcando, che in questo periodo, in rete sono andati ben sette giocatori diversi della squadra lecchese. Un primo tempo che si conclude con un rotondo +10 (22-12). Nella ripresa, il Salumificio Riva Molteno, mantiene la giusta concentrazione, doppiando di fatto (al 34′) il Lanzara sul piano del risultato: 26-13. Da rimarcare che il Molteno è riuscito ad arrivare anche al +17 (35-18), attorno al 48’. Una partita senza storia, una vittoria cercata e voluta dal team oro-nero. Una squadra di casa mai in affanno, che con questi due punti, proietta il Salumificio Riva al primo obbiettivo della stagione, quello di raggiunge i play off. La squadra di mister Gagliardi ha disputato una gara esemplare in fase difensiva, costruendo delle belle giocate, trovando concretezza nelle reti realizzate. Rimarcando, che la squadra lecchese, non ha ancora a disposizione alcuni giocatori, causa vari infortuni.

Il ds Matteo Somaschini nel post partita: “Posso affermare che il Molteno ha giocato una gara perfetta. Ci sta che nel finale di partita, ci sia stato un lieve calo di concentrazione, ma questi ragazzi hanno giocato da grande squadra, sbagliando poco o nulla. La partita l’abbiamo sempre avuta in mano, gestendo molto bene ogni tipo di situazione. Ci fa piacere il fatto che stiamo ricevendo anche i complimenti da parte degli addetti ai lavori per come interpretiamo la pallamano, lo spirito e la volontà del gruppo nel cercare la vittoria. Siamo in crescita – conclude Somaschini – pur privi di alcuni elementi, ma la vera forza di questa squadra è il gruppo. Ora giriamo subito pagina e pensiamo al match di sabato prossimo contro Cologne. Sicuramente una partita molto sentita, da entrambe le squadre, che vorranno vincere il derby lombardo”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca 1, Garroni 6, Redaelli 3, Colombo 1, Cioni 6, Bonanomi 3, Kralik 2, Cuzzupè 5, Riva, R. Crippa 2, De Angelis 3, Marzocchini, Campestrini, T. Crippa, De San Roque (6).

Classifica: Trieste 32 punti, Salumificio Riva Molteno 23, Bologna 22, Carpi e Cologne 17, Lanzara 15, Verdeazzurro 13*, Romagna 14, Haenna 11, Campus Italia* e Team Mascalucia 10.

*Una partita in meno