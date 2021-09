MOLTENO – Non si nasconde troppo Branko Dumnic, tecnico della formazione di pallamano del Salumificio Riva Molteno, che dà un messaggio chiaro all’ambiente oro-nero: mantenere l’imbattibilità stagionale. L’allenatore montenegrino cerca di dare quindi la giusta carica alla propria squadra, per il match interno di sabato sera contro il team Cold Point Parma. Si gioca per la quarta giornata di andata con il Salumificio Riva Molteno ancora imbattuto e gli ospiti alla ricerca dei primi punti della stagione.

Queste le parole di mister Dumnic durante la presentazione alla partita: “Dobbiamo vincere questa sfida, perché il Molteno ha sicuramente qualcosa in più della formazione ospite, che rispettiamo molto, come facciamo con tutte le avversarie che affrontiamo. Non sarà una partita facile, ma se affrontiamo questa sfida con il giusto approccio e la giusta convinzione sono certo che porteremo a casa i due punti”.

Nell’ultima sfida il Molteno ha commesso qualche sbavatura e di questo parla il coach: “Dico sempre che ogni sfida la devi prendere con il massimo impegno e la massima serietà. È vero che settimana scorsa abbiamo commesso qualche errore di troppo ad Oriago, soprattutto in fase difensiva. Ma ci può stare. Stiamo lavorando molto bene, con la giusta intensità. Non sono per niente preoccupato perché so di avere a disposizione un grande gruppo”.

Il Molteno ha il secondo attacco più prolifico, con 94 reti all’attivo, mentre il team parmense ha il secondo peggior attacco del torneo con 66 reti fatte. Compagine ospite che riesce, invece, a difendere bene avendo subito 81 gol, contro i 69 del Molteno. La partita si disputerà sabato 2 ottobre, al PalaSangiorgio di Molteno alle 20, con la possibilità per tutti i tifosi di prenotarsi per l’ingresso, tramite l’apposito link sul sito www.hcmolteno.it.