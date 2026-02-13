PALLAMANO MOLTENO: DERBY COL PALAZZOLO NELLA 1ª DI RITORNO

MOLTENO – Prima giornata di ritorno del Girone A di Serie A Silver per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che alle 20 ospita in via della Stazione il Palazzolo nel derby lombardo. All’andata gli oronero si imposero per 19-27 con ben nove reti di Nicolò Garroni, seguito da Riccardo Bonanomi con quattro.

Al momento i moltenesi sono imbattuti e occupano la prima posizione del raggruppamento in solitaria, a quota 17 punti, più due sul Secchia Rubiera e più tre sul Verdeazzurro Sassari; il Palazzolo, invece, è quinto a dieci punti. Oltre alla graduatoria generale, il Molteno primeggia anche in tutte le statistiche di squadra, essendo il miglior attacco del Girone A con una media di 33,7 reti segnate a partita e la migliore difesa con 24,3 subite. Per il Salumificio Riva si tratta della seconda gara consecutiva in casa, dopo l’ottimo successo con il Vigasio per 41-27.

“Con il Vigasio abbiamo disputato una grande partita – le parole di coach Danilo Gagliardi Junior -. La squadra ha giocato con grande intensità, grazie a una difesa molto aggressiva che è riuscita a mettere in difficoltà gli avversari e recuperare palloni per le ripartenze. Una volta che siamo cresciuti in questo senso, abbiamo indirizzato il match con un vantaggio importante, che abbiamo poi mantenuto fino al termine”.

Il miglior marcatore a oggi del Palazzolo è l’ala sinistra Riccardo Beretta con 71 reti all’attivo. Seguono il terzino destro Steven Milaqi e il centrale Nicola Riccardi con 68 reti in due. “Ci aspetta un derby e non è mai una partita facile – rilancia l’allenatore brianzolo -. Entrano in gioco tensioni ed emozioni diverse in queste gare, lo sappiamo, ma noi dovremo essere bravi a gestire al meglio ogni momento del match. Il Palazzolo sta disputando una buona stagione, basti pensare che sono l’unica squadra ad aver vinto in casa del Secchia Rubiera, dove noi abbiamo invece pareggiato. Li rispettiamo, ma vogliamo continuare la nostra striscia positiva per mantenere il primo posto che apre le porte della prima divisione”.

Parole a cui fanno eco quelle del capitano Davide Campestrini: “Arriviamo alla gara con il Palazzolo in un ottimo momento di forma – puntualizza -. Abbiamo giocato un girone d’andata di prim’ordine e abbiamo ripreso con il piede giusto dopo la sosta. Ora mi aspetto un derby sicuramente difficile, come è giusto che sia, anche perché con 246 reti subite i bresciani hanno la seconda migliore difesa del campionato, dopo la nostra che viaggia a 219. Sono una squadra robusta e compatta, dobbiamo dare il massimo come sempre per cercare di vincere la partita e continuare il nostro percorso di crescita, solo così facendo otterremo i nostri obbiettivi”.

Questi gli altri incontri del fine settimana: Sassari vs Belluno, Paese vs Malo, Secchia Rubiera vs San Vito Marano e Pantarei Modena vs Vigasio. La classifica del Girone A: Salumificio F.lli Riva Molteno 17, Secchia Rubiera 15, Verdeazzurro 14, Malo 10, Palazzolo 10, Vigasio 9, Paese 8, Belluno 5, Pantarei Modena 2, San Vito Marano 0.