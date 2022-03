MOLTENO – Fattore campo e pronostico ampiamente rispettati da parte della squadra moltenese. Turno casalingo per il Salumificio Riva Molteno in campo contro il team emiliano del Secchia Rubiera, gara valida per la settima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano.

A parte i primi minuti iniziali del match con gli ospiti in vantaggio in due occasioni, il Salumificio Riva Molteno, quando ha iniziato a giocare da squadra e concedere pochi spazi agli emiliani, ha poi dilagato. Con un parziale di 9-1, il Molteno già al ventesimo minuto del primo tempo chiude la partita. Da segnalare come il tecnico Dumnic ha fatto giocare tutti gli effettivi, che hanno risposto al meglio alla chiamata dell’allenatore andando tutti in rete.

Il commento alla partita, conclusa sul punteggio di 43-28 (primo tempo 20-10), del DS moltenese Matteo Somaschini: “È stata una partita condotta sin dall’inizio in maniera concreta da tutti i giocatori scesi in campo. Era importante vincere, come era importante scendere in campo motivati per portare a casa i due punti – spiega Somaschini -. La squadra è rimasta sempre unita e concentrata anche con un vantaggio di dieci reti al termine del primo tempo. Un messaggio importante. Non abbiamo concesso nulla agli ospiti. Tutti hanno risposto presente, con grande serietà e voglia di giocare. Una serata perfetta con un elogio particolare a Giacomo Redaelli e Lorenzo Galizia“.

Per quanto concerne la classifica il Salumificio Riva Molteno rimane nelle prime posizioni, davanti al Torri di Quartisolo (32), in seconda posizione insieme all’Arcom Camisano (34), e a tre punti dal Malo attualmente in testa (37). Ora pausa per la nazionale italiana che affronterà la Slovenia per i play-off di qualificazione ai prossimi Europei.

Salumificio Riva Molteno: Zanoletti 1, Garroni 4, G.Redaelli 2, Galizia 4, Mella 3, Sala 1, M.Colombo, Bonanomi 2, Ilic, Tagni 5, L. Colombo 4, Sangiorgio 6, Riva 7, Crippa 2, M.Redaelli 2, Campestrini.