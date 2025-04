PALLAMANO MOLTENO: DOMENICA GARA1 DEI PLAYOFF CONTRO IL COLOGNE

MOLTENO – Atto finale di un avvincente campionato nazionale di Serie A Silver di pallamano. Dopo le disposizioni del presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali a sospendere gli eventi sportivi in programma sabato 26 aprile nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, il match di Gara 1 dei playoff promozione tra Salumificio Riva e Metelli Cologne si disputerà domenica 27 aprile al PalaSanGiorgio di Molteno, alle 20.

Terminata la regular season, con il primo verdetto concluso, cioè quello della Pallamano Trieste 1976 promossa direttamente nella prossima Serie A Gold, la stagione prosegue con le quattro migliori squadre classificate (Molteno, Bologna, Belluno e Cologne) che si affronteranno nelle due semifinali, per delineare la seconda squadra che salirà nella massima serie.

In questo contesto figura ovviamente anche il Salumificio Riva Molteno del tecnico italo- brasiliano Danilo Gagliardi, formazione giunta seconda nella stagione regolare, che domenica sera ospiterà il team bresciano del Metelli Cologne, formazione che ha concluso la stagione al quinto posto. Un derby lombardo molto sentito, rimarcando che Molteno, nella stagione regolare, ha vinto entrambe le sfide.

“Con i playoff si azzerano i valori in campo, si azzera la classifica – dice il ds Matteo Somaschini – Inizia un nuovo cammino, con delle sfide sicuramente incerte, equilibrate e avvincenti. I playoff sono un campionato a parte, si parte quindi alla pari. Il Cologne è una formazione che è cresciuta molto nella seconda parte della stagione. Basta dire un nome. A gennaio si è rinforzata con l’arrivo di Marko Knezevic, giocatore che in quattro mesi, si è inserito nella top ten nella speciale classifica dei realizzatori. Il Cologne è una formazione che ha iniziato il campionato puntando alla promozione. Per Molteno sarà una sfida difficile. Ci farà piacere in ogni caso, vedere in campo anche tre ex giocatori moltenesi, come appunto Marko Knezevic, Matja Glicic e Daniele Soldi”.

“Il nostro primo obbiettivo era quello di entrare nei playoff, portando avanti un progetto chiaro, che è quello di far crescere il nostro gruppo, composto soprattutto da una squadra di giovani talenti – prosegue Somaschini – Ci siamo riusciti, in una stagione dove abbiamo avuto delle situazioni difficili da gestire, soprattutto per i numerosi infortuni. Contro Cologne dovremmo avere finalmente tutti a disposizione. E questa è un’ottima notizia. Spero sia una bella partita, consapevoli che sarà difficile, perché Cologne verrà per vincere. Il Molteno deve esprimere la propria pallamano, giocare da vera squadra e stare molto attenta e concentrata. In queste partite è vietato sbagliare e commettere cali di tensione”.

“Ci aspettiamo un PalaSanGiorgio infuocato, contornato dai nostri splendidi tifosi che hanno accompagnato la squadra per tutta la stagione e che sono stati il vero ottavo uomo in campo. Li aspettiamo tutti, perché i ragazzi hanno bisogno del loro supporto e della loro vicinanza – conclude Somaschini- e insieme a loro vogliamo andare lontano, il più lontano possibile in questi play off”.

RedSpo