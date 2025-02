PALLAMANO MOLTENO: DOMENICA SFIDA CRUCIALE CONTRO BELLUNO

MOLTENO – Si entra nel vivo della seconda parte della stagione del campionato di Serie A Silver di pallamano, con il Molteno del tecnico italo-brasiliano Danilo Gagliardi che farà visita al Belluno. Si gioca nel posticipo di domenica alle 17. Di fronte la terza e la quarta della classe, nel match valido per la quinta giornata di ritorno, con due formazioni divise, in classifica, da un solo punto.

Il Salumificio Riva Molteno vuole riscattare la sconfitta incassata all’andata (23-24), ma soprattutto, in questa fase del campionato, è fondamentale per il team lecchese conquistare i due punti, che varrebbero quasi ufficialmente la partecipazione ai play off. Non sarà una partita facile con Belluno, che in questo girone di ritorno ha vinto una sola volta incassando ben tre sconfitte. Molteno, d’altro canto, arriva da tre vittorie consecutive. L’ultima contro Carpi.

“Parlando dell’ultima vittoria, quella ottenuta contro Carpi, posso affermare che sono molto soddisfatto in generale della squadra – le parole di mister Gagliardi – Difesa solida, bravi nel recuperare tante palle, effettuando ripartenze veloci. Nella seconda parte siamo calati a livello di realizzazione, ma merito anche del loro portiere. La squadra è stata brava a gestire ogni tipo di situazione. I ragazzi, partita dopo partita, stanno trovando consapevolezza e autostima”.

Un Molteno che sta trovando anche delle situazioni tattiche diverse, in riferimento anche ad alcune assenze importanti. “Abbiamo assenze importanti come Leonardo Colombo, per un infortunio a inizio stagione, e Davide Galliano, giocatore che ci manca molto sul piano del gioco – spiega Gagliardi – Ma chi entra in campo dà sempre il massimo. Devo fare un plauso a Tommaso Crippa, classe 2006, giocatore che sta crescendo e che sta esprimendo un’ottima pallamano. Ma quello che rimarco con enfasi è il collettivo del Molteno, competitivo e solido. Ogni giocatore è importante per me e per la squadra”.

Sulla sfida contro Belluno. “Loro sono forti fisicamente e hanno anche il capocannoniere del campionato Andrea Argentin, un terzino sinistro di ottime qualità. Ma ci sono altri giocatori molto validi. Una squadra forte a livello individuale e di squadra. Il Molteno vuole riscattare la sconfitta dell’andata e andiamo a Belluno con grande umiltà, ma con la consapevolezza che stiamo attraversando un ottimo momento. E quindi dobbiamo giocare come sappiamo. Da squadra, con convinzione e determinazione, continuando questa crescita tecnica e di mentalità”, conclude Gagliardi.