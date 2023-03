MOLTENO – Posticipo casalingo domenicale per la formazione di pallamano del Salumificio Riva Molteno nel campionato di Serie A2, con la squadra di coach Branko Dumnic impegnata contro il fanalino di coda Oriago. Tra l’altro, grazie anche alla concomitanza del torneo femminile di Youth League Under 20, il palazzetto moltenese era pressoché al completo, con la squadra di casa sostenuta a gran voce dal proprio pubblico.

I padroni di casa del Molteno, attualmente al terzo posto della classifica insieme al Torri, hanno fatto pienamente il loro dovere vincendo con grande autorità la sfida contro l’ultima della classe. Risultato finale 34-19 con il primo tempo concluso 19-8.

“In questa fase del campionato – dice il ds Matteo Somaschini – non si possono effettuare passi falsi, per non farsi riassorbire dalle formazioni che ci stanno inseguendo. Il Molteno ha vinto facilmente la sfida contro Oriago e possiamo affermare che già dopo venti minuti di gara, il risultato era sentenziato, considerato che il tabellone segnava un 15-3, riscontro che la dice lunga sulla differenza vista in campo. Brava la squadra a rimanere sempre concentrata, attenta, sia in fase difensiva che quella offensiva. Dopo la sosta di sette giorni, era importante per il gruppo ritrovare il ritmo gara. Il tecnico Dumnic ha fatto giocare tutti i ragazzi inseriti nel roster. Adesso pensiamo alla prossima sfida esterna sul campo vicentino dall’Arcom, compagine che è uscita sconfitta dal match contro Cologne”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 5, G. Redaelli 2, Galizia 2, Mella 3, Bonanomi 2, D’Aguanno 1, Tagni 6, Colombo 2, Riva 1, Crippa 3, De Angelis 1, Campestrini 3, L. Redaelli 2, Randes.

Tornando alla Youth League Under 20 femminile, la società dell’Handball Club San Giorgio Molteno ha ospitato l’importante torneo con la presenza di nove squadre provenienti dal nord Italia: Cassano Magnago, Dossobuono, Oderzo, Mezzocorona, Brixen, Bruneck, Schenna, Besenello e del team di casa del Molteno. Tre giorni davvero importanti sul piano organizzativo, tecnico, agonistico, ma anche come messaggio divulgativo di quello che è il movimento femminile nel mondo della pallamano.

“In primis ci fa piacere rimarcare la buona adesione anche del pubblico che è intervenuto a vedere le partite e sostenere le nostre ragazze – le parole di Matteo Somaschini -. La società ha ricevuto dei feed back importanti, perché sappiamo quanto è difficile portare le atlete in questo sport. Complimenti alle nostre ragazze per l’impegno profuso, e anche per le prove fornite. E soprattutto per la prima vittoria ottenuta, situazione che sicuramente darà molto più fiducia ed autostima al nostro gruppo. Abbiamo assistito a delle belle partite, un ringraziamento a tutte le società che hanno aderito a questo torneo”.

Per la cronaca, la squadra moltenese ha affrontato venerdì alle ore 17 il team altoatesino del Bruneck, aprendo di fatto la tre giorni della Youth League. Sfida conclusa 21-37 con le reti locali realizzate da Longhi (7), Riva (5), Limonta (3), Malacarne (4), Bonanomi e Vitetta. Sabato, nuovo match contro la formazione bolzanina dello Schenna, e netta affermazione della squadra ospite (22-58). Per Molteno a segno D’Angelo, Bonanomi, Vitetta, Longhi (8), Maggioni (3), Limonta (2), Malacarne (6). Il Molteno ha concluso il torneo domenica, vincendo la sfida contro la Polisportiva Besenello (Trento) riuscendo così ad avere la meglio nella sfida diretta con la formazione trentina per evitare l’ultimo posto del girone. Ma al di là della classifica, le ragazze hanno giocato con grande carattere per vincere questa sfida.

Da registrare, ancora una volta, i grandi consensi ricevuti sui canali social per la programmazione di tutte la partite del torneo, sfide trasmesse in diretta sul canale You Tube HC Molteno Channel. Un ringraziamento particolare a tutto lo staff dell’Handball Club San Giorgio Molteno, che ha saputo organizzare al meglio questo importante evento a livello nazionale della Youth League maschile e femminile, mettendo in evidenza le proprie qualità nel gestire 28 match nei due week end e ospitando ben 21 formazioni.