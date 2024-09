PALLAMANO MOLTENO, ESORDIO AMARO CONTRO TRIESTE: FINISCE 29-32

MOLTENO – Domenica 22 settembre è iniziata la stagione per il Salumificio Riva Molteno, formazione impegnata nel match interno contro la Pallamano Trieste 1970, nell’incontro valido per la prima giornata di andata del campionato di Serie A Silver.

Il team moltenese ha trovato di fronte una formazione friulana molto compatta, che ha concesso poco, trovando la vittoria nel primo vero allungo della partita. La partita si è conclusa 29-32, con il primo tempo terminato in parità 14-14. Una vera partita quella vista al PalaSangiorgio, con il folto pubblico che ha potuto assistere ad un ottimo match. Trieste, con la sua esperienza, ha vinto meritatamente, con Molteno che comunque non deve assolutamente recitare il mea culpa.

I padroni di casa trovano un massimo vantaggio di +2 (6-4), ma gli ospiti rispondono immediatamente, rientrando subito nel match. I primi trenta minuti di gioco si concludono con la rete di Crippa (14-14). Nella ripresa i locali partono forte portandosi sul + 3 (17-14). Ma ancora una volta Trieste, ritrova il gioco, e soprattutto delle importanti reti. Sul 19-19 la sfida fila via in perfetto equilibrio, con Trieste che mantiene sempre un lieve vantaggio, e con Molteno sempre a ricucire il gap. Sul 23-24, Trieste infila un parziale di 1-4 (24-28) e la partita sembra segnata. I locali non riescono più a rientrare in partita. Al suono della sirena, il pubblico di Molteno ha salutato le due squadre con un lungo e caloroso applauso.

“Non possiamo lamentarci più di tanto – il commento del ds Matteo Somaschini – anche se perdere non fa piacere. Conoscevamo il potenziale della Pallamano Trieste, formazione retrocessa l’anno scorso dalla Serie A Gold, e che ha schierato un super Munoz, giocatore davvero molto forte. Molteno ha giocato un’ottima pallamano. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando Trieste ha difeso molto bene, e noi abbiamo faticato molto a trovare la rete. Viceversa loro riuscivano ad andare in rete, e quando hanno trovato quel gap di 3-4 reti, non siamo più riusciti a rientrare. Ma i ragazzi sono stati all’altezza della situazione. Facciamo i complimenti a Trieste, ma un bravo ai nostri ragazzi che sapranno farne tesoro di questa sconfitta”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Garroni 3, Redaelli 7, Cioni 3, Pirola, Bonanomi, Kralik, Galliano, St. Riva, Colombo 4, Cuzzupè 2, Sa. Riva, Crippa 1, De Angelis 1, Campestrini 4, De San Roque 4.