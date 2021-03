MOLTENO – Seconda giornata di andata e seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie B, con il Salumificio Riva Molteno che archivia, con un’ottima prestazione, la partita contro la compagine del Vigevano.

Un Molteno che parte decisamente contratto nei primi minuti di gara, ma che prende bene le misure sulla squadra avversaria, concludendo il primo tempo sul punteggio di 16 – 7.

Q uesto il commento di coach Esteban Alonso sulla prima frazione di gioco: “I primi dieci minuti sono stati giocati come la partita del debutto contro il Derthona. Ritmo abbastanza tranquillo, giocate pulite e semplici, per iniziare a prendere le dovute misure contro una squadra che vanta una forte esperienza, e che si è proposta a Molteno con una difesa chiusa e molto fisica. Parlando invece della nostra difesa, posso dire con certezza che per l’intera partita è stata esemplare. I ragazzi hanno saputo controllare le azioni avversarie in attacco, portando la squadra del Vigevano ad effettuare errori che hanno poi dato la possibilità di fare la differenza con la nostra velocità di gioco in prima e seconda fase. Qualche disattenzione nel finale del primo tempo, ma il divario tra Molteno e Vigevano era già importante”.

Nel secondo tempo la squadra è rimasta molto concentrata, soprattutto con una grande attenzione della difesa. In attacco il gioco si è sviluppato sulla velocità dei giovani moltenesi e su alcune ottime individualità. Punteggio finale 30 – 17.

“Anche nel secondo tempo abbiamo giocato bene in difesa – continua il tecnico Alonso -, dove abbiamo respinto con un gran lavoro le giocate sul doppio pivot, che ha messo in campo il Vigevano. Per quanto riguarda l’attacco, abbiamo trovato poche situazioni chiare. Questo perché affrettiamo le azioni offensive, facendo delle giocate poco pulite. Dovremo lavorare su questo aspetto per le prossime partite. In ogni caso devo dire che il match è sempre stato in mano al Molteno. Una vittoria meritata, devo fare i complimenti a tutti i ragazzi per la buona prestazione. Continuiamo a lavorare così”.

Sabato prossimo altra sfida casalinga per il Salumificio Riva Molteno, che ospiterà la squadra ligure del Ventimiglia.

Salumificio Riva Molteno: Beretta, Bonanomi (1), Colombo M., Colombo L. (2), Crippa (2)., Esposto (2), Filippi (1), Limonta, Mella C. (2), Redaelli M. (3), Redaelli L. (4), Sangiorgio (8), Stefanoni (4), Tagni (1).