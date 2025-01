PALLAMANO MOLTENO: FALSA PARTENZA A TRIESTE, L’ANNO INIZIA CON UNA SCONFITTA

MOLTENO – Un ottimo Molteno non basta a Trieste.

Nel fine settimana è ritornato il campionato di Serie A Silver, con gli incontri della prima giornata di ritorno, con il Molteno di mister Danilo Gagliardi che è andato a far visita a Trieste, sul campo della prima della classe.

Il Salumificio Riva Molteno torna sconfitto, ma ha disputato uno dei migliori match del campionato, sul campo della prima della classe. La partita si è conclusa 29-25 per i padroni di casa (primo tempo 14-13).

Un Salumificio Riva che si è espresso su ottimi livelli, giocando alla pari contro la formazione friulana, rimanendo in partita fino al 45’ quando il tabellone segnava il risultato di 20-20. I padroni di casa infilano un break di 3-0, ed il Molteno, non riesce più a chiudere il gap. La formazione moltenese di mister Gagliardi, nel primo tempo, aveva trovato anche per quattro volte il vantaggio. Sul 10-10, Trieste, trova tre reti nello spazio di pochi minuti, ma Molteno è bravo a rientrare in partita portandosi anche sul 13 pari. Poi la rete, a dieci secondi dal suono della sirena, di Mazzarol.

Nella ripresa la partita è stata molto equilibrata con il Salumificio Riva Molteno che non è più riuscito a mettere davanti la testa al team friulano. Peccato per il finale di un match molto combattuto. Ma il Molteno ha dato veramente tutto, come afferma il dirigente e preparatore dei portieri Gianni Breda.

“Devo fare i complimenti a tutta la squadra. I ragazzi hanno giocato una partita gagliarda, con grinta e forte determinazione, scendendo in campo cercando di vincere questa sfida pur privi di giocatori come Colombo, Redaelli, Garroni e Marzocchini. Ci ha fatto molto piacere ricevere i complimenti della dirigenza ospite ed anche dai direttori di gara. Abbiamo giocato alla pari contro la prima della classe. Nessuna formazione è riuscita a vincere qui a Trieste, e giocare in un palazzetto dove i locali hanno vinto diciassette scudetti, è motivo di grande orgoglio”.

“Partita molto bella – prosegue il preparatore -, combattuta, e dispiace che nel finale del primo tempo, abbiamo buttato al vento, sul 13-13, la palla del vantaggio. Il match si è deciso nella parte finale, quando la stanchezza si è fatta sentire, ed in fase offensiva, abbiamo commesso qualche errore di troppo, forzando alcuni tiri. Devo dire invece che abbiamo difeso molto bene, contro uno dei migliori attacchi del campionato. Vorrei sottolineare in particolare l’ottima prova di Bonanomi. Ma un plauso a tutti i giocatori del Molteno scesi in campo al Pala Chiarbola.

Ovviamente siamo dispiaciuti per la sconfitta, perché la nostra squadra pur essendo molto giovane, non ha assolutamente demeritato contro Trieste. Il nostro cammino continua, sapendo che l’obiettivo è di qualificarci per i playoff promozione.

Questa sfida ci ha confermato che il Molteno può giocarsela con tutte le formazioni di questo avvincente campionato – conclude Breda – e che ognuno dei nostri giocatori deve essere consapevole della sua forza e del nostro obiettivo”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca 1, Cioni 1, Bonanomi 4, Kralik, Galliano 3, Cuzzupè 3, Riva 1, R. Crippa 1, De Angelis 5, Campestrini, T. Crippa, San Roque 6.

Classifica: Trieste 22, Bologna 17, Belluno 16, Salumificio Riva Molteno e Carpi 13, Romagna 11, Lanzara, Campus Italia e Cologne 10, Haenna 9, Verdeazzurro 7, Mascalucia 6.