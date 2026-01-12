PALLAMANO MOLTENO: I PRIMI IMPEGNI DELL’ANNO PER LE GIOVANILI

MOLTENO – Primi impegni del 2026 per le formazioni giovanili dell’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che registrano subito gli importanti successi della Serie B e dell’Under 16.

Domenica 11 gennaio la Serie B maschile Area 2 Girone A di coach Danilo Gagliardi Junior ha infatti vinto con merito per 32-30 sul campo dell’Exes 1894. Gli oronero del bomber Stefano Riva guadagnano due punti sulla capolista Cassano Magnago, che nel frattempo perde inaspettatamente per 25-22 a Milano, mentre il Crenna vince per 31-22 con il Valpellice. Si torna ora in campo domenica 18 gennaio per l’accesissimo derby con il Cassano Magnago. Questa la classifica aggiornata: Cassano 14, Crenna 12, San Giorgio 10*, Ferrarin Milano 8, Exes 2, Valpellice 0* (* una partita in meno).

La formazione Under 18 maschile Area 2 riprenderà il campionato sabato 24 gennaio, quando dovrà affrontare il Metelli Cologne nella settima giornata del Girone A, perché il sesto turno in trasferta a Leno è stato spostato a domenica 15 febbraio. I moltenesi occupano al momento la terza piazza a quota sette punti, a tre lunghezze dal Metelli Cologne e a cinque dalla capolista Cassano Magnago.

Ha invece giocato e vinto la squadra Under 16 maschile Area2 Girone B, capace di avere la meglio in una sfida combattutissima con il Metelli Cologne (37-32). Da segnalare le 20 reti in due tra Leo Amati e Christian Esposto. I brianzoli salgono così al terzo posto con 14 punti, due di ritardo dalla coppia formata da Palazzolo e Metelli Cologne. Appuntamento domenica 18 gennaio per la sfida con il Crenna.

Per quanto riguarda l’Under 14, la squadra B ha debuttato domenica 11 gennaio con due sconfitte (9-35 con il Cologne e 22-28 con il Leno). Risultati a parte, i giovani moltenesi di coach Alessandro De Angelis hanno giocato bene e lottato con entusiasmo, facendo vedere una buona chimica di squadra. L’Under 14 A debutterà domenica 18 gennaio a San Donato Milanese contro le due squadre del Ferrarin Milano, mentre domenica 25 gennaio scenderà in campo l’Under 14 C prima con il Gruppo Sportivo San Martino e poi con il Crenna.

L’Under 14 femminile torna in campo sabato 17 gennaio con due incontri: Cassano Magnago e Leno. Buone prospettive di crescita per l’Under 9 e l’Under 11, che hanno fatto bene al torneo di novembre organizzato dalla Pallamano San Martino e puntano a ripetersi anche nel 2026.

RedSpo