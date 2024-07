PALLAMANO MOLTENO, IL 22 LUGLIO INIZIA LA NUOVA STAGIONE

MOLTENO – Partirà ufficialmente lunedì 22 luglio la stagione 2024-25 che vedrà l’Handball Club San Giorgio Molteno ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A Silver.

Per il trentaquattresimo anno al fianco della compagine moltenese, ci sarà come main sponsor il Salumificio F.lli Riva. Inoltre, la società lecchese sarà rappresentata in tutta la penisola da un pool di sponsor tra cui Synermec, Zp3 Engineering, Expert Riva, Trafilerie San Paolo, One Off Solution, Comital, Cama, Riskie’s, Impresa Ravelli. Acqua San Bernardo sarà fornitore ufficiale, mentre come sponsor tecnico è stata riconfermata la partnership con Panzeri Sport. Altri nuovi sponsor si aggiungeranno nel corso della stagione, che condivideranno l’ambizioso progetto del sodalizio moltenese tra cui il fiore all’occhiello del progetto “Pallamano a scuola” che vedrà coinvolti oltre mille bambini e ragazzi del territorio lecchese, insieme al record di squadre iscritte nelle varie formazioni giovanili.

Tornando alla prima squadra, come preannunciato inizierà la propria rincorsa alla Serie A Gold il 22 luglio. La società insieme al proprio direttore sportivo Matteo Somaschini e al direttore tecnico Danilo Gagliardi, ha lavorato intensamente in questi mesi per costruire un roster molto competitivo, basato su un gruppo di giocatori cresciuti nella “cantera” moltenese, su molti giocatori riconfermati nella scorsa stagione e su nuovi arrivi di spessore insieme a giovani talenti. Nei prossimi giorni sui propri canali social, verranno presentati tutti i giocatori che comporranno il nuovo roster dell’H.C. San Giorgio Molteno, che vedrà ancora una volta il sodalizio lecchese ambire a nuovi ed importanti traguardi.