PALLAMANO MOLTENO: IL PORTIERE ADAM KRALIK È IL PRIMO ACQUISTO

MOLTENO – Parte con il botto la presentazione del nuovo roster del Salumificio Riva Molteno. Il portiere slovacco Adam Kralik è il primo acquisto della società lecchese che nella prossima stagione sarà certamente protagonista tra le squadre che parteciperanno al campionato di Serie A Silver.

Adam ha iniziato a giocare a pallamano a Topoľčany dall’età di sei anni. Il suo interesse per questo sport è iniziato quando il fratello maggiore è stato nominato miglior portiere di un torneo. Vedendo i suoi risultati, anche Adam ha voluto iniziare a giocare a pallamano. A poco a poco ha progredito in tutte le categorie giovanili e, all’età di quindici anni, ha iniziato a far parte di tutte le squadre nazionali giovanili della Slovacchia.

Fino al trasferimento a Molteno, Kralik ha trascorso i 18 anni di carriera con la squadra della città natale, l’HK Agro Topoľčany in prima lega slovacca, oltre a essere stato convocato più volte nella nazionale Seniores della Slovacchia.

“Per la prossima stagione, spero che potremo riportare il Molteno in Serie A Gold – le sue parole – Sarà un piacere vedere il palazzetto gremito dei nostri tifosi. Cercheremo di intrattenere il nostro pubblico con un nuovo modello di gioco e insieme ogni giorno ci avvicineremo ai nostri obiettivi. Personalmente punto a migliorare ogni giorno e a essere una risorsa preziosa per la squadra. Sono molto entusiasta di conoscere e vedere i nostri tifosi, un pubblico tra i più caldi nel panorama della pallamano italiana. Forza Molteno!”