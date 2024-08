PALLAMANO MOLTENO: IL PORTIERE ALFARANO IN PRESTITO DA CONVERSANO

MOLTENO – L’Handball Club San Giorgio Molteno comunica l’arrivo in prestito dalla Pallamano Conversano del portiere Emiliano Alfarano per la stagione 2024-25 in Serie A Silver. E questo è anche l’ultimo acquisto del Salumificio Riva Molteno.

Emiliano Alfarano, classe 2005, inizia i suoi primi passi nel mondo della pallamano a soli 9 anni con i colori bianco verdi del Conversano. Da quel momento percorre tutte le tappe nelle squadre giovanili della società pugliese, dove a soli 16 anni conquista la sua prima importante tappa della sua giovane carriera, ricevendo la convocazione in Serie A1 tra le fila del Conversano.

Più tardi, nel 2020-21, entra a far parte del roster biancoverde, partecipando così alla conquista di due scudetti consecutivi. Emiliano attualmente sta facendo parte della rosa allenata da mister Alessandro Tarafino e del suo secondo Esteban Alonso, prima della partenza nella sua nuova squadra del Salumificio Riva Molteno, che avverrà tra pochi giorni. Un ulteriore giovane talento per la squadra oronero, che andrà a ricoprire un ruolo altrettanto importante insieme allo slovacco Adam Kralik e che conclude il roster per la nuova stagione della squadra moltenese, guidata dal direttore tecnico Danilo Gagliardi.

“Devo dire prima di tutto che sono stato piacevolmente sorpreso dalla chiamata del direttore sportivo dell’H.C. San Giorgio Molteno, e dopo una lunga riflessione ho deciso di accettare la proposta e l’ambizioso progetto della società lecchese – le parole di Alfarano – Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere tutta la squadra e i nuovi tifosi moltenesi, con i quali avremo modo di festeggiare tanti successi insieme. Forza Molteno!”