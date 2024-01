PALLAMANO MOLTENO: IL PUNTO CON TOMAS BERNACHEA, STELLA DEL GIRONE D’ANDATA

MOLTENO – È stato la gradevole sorpresa del girone di andata di Serie A Silver, o la conferma di quello che si diceva sulle sue capacità e potenzialità. Sta di fatto che Tomas Bernachea è stato indubbiamente uno dei punti di forza del Salumificio Riva Pallamano Molteno. Grazie alle sue reti, al suo gioco, l’argentino di Avellaneda (Buenos Aires) ha dato un forte contributo alla causa della squadra moltenese.

Hai cominciato in Argentina a giocare a pallamano, a soli 10 anni.

“Proprio così. All’interno della mia scuola c’era una società sportiva, il Sedalo – spiega l’argentino -. Sono cresciuto lì e dopo 10 anni ho cambiato squadra a Sag Ballester. Poi ho giocato anche al Sag Polvorines, al Racing Club ed al AACF Quilmes, fino a maggio 2022 quando sono venuto in Italia. Ho giocato brevemente a Vigasio e mezza stagione a Eppan. Questa è la mia prima stagione completa in Italia, a Molteno”.

Tomas, come nasce il contatto con Molteno?

“È stato inizialmente mediante il mio procuratore. Sono stato subito interessato a questo contatto, perché le due volte che avevo giocato contro Molteno (tra l’altro sono state bellissime partite), ho notato il gioco e le potenzialità di questa squadra. Molteno mi è subito sembrata una società molto seria, e una bella realtà nel panorama della pallamano italiana. Adesso posso solo che confermarlo”.

Ora parliamo dell’attuale campionato. Sei soddisfatto del tuo girone di andata?

“Il girone di andata è cominciato con qualche difficoltà. Ma capivo che partita dopo partita, prendevamo sempre più fiducia in noi stessi. E il discorso valeva anche per il sottoscritto. Siamo migliorati molto, ma c’è ancora tantissimo da fare”.

Cosa manca, secondo te, al Molteno per puntare ancora più in alto?

“Dobbiamo lavorare molto per gestire soprattutto gli ultimi minuti delle partite e riuscire a chiudere certe sfide molto prima. Questo è stato il nostro maggior problema del girone di andata”.

Quale è la squadra che ti ha impressionato nel girone di andata?

“Se devo dire una squadra, dico Romagna. Fisicamente una squadra forte e corre molto. Difende bene sia con il 6-0 come in 5-1. Ma onestamente tutte le partite del girone di andata sono state molto equilibrate”.

Cosa ti aspetti dal girone di ritorno?

“Mi aspetto un Molteno pronto per quello che è la dinamica di questo campionato. La Serie A Silver è una continua sorpresa. Bisogna essere sempre sul pezzo. Non sarà facile, ma dico che ricuperando i giocatori infortunati, possiamo aumentare il nostro livello ed essere più costanti, puntando in alto”.

Infine Tomas, un saluto ai tuoi tifosi.

“Vorrei ringraziarli tutti. Per il loro sostegno e la loro vicinanza. Sono veramente straordinari. Per noi, loro sono molto importanti. Tutti riconoscono che non è facile giocare a Molteno e penso che questo sia anche grazie ai nostri tifosi. Grazie ancora a tutti!”