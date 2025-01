PALLAMANO MOLTENO: IL TEAM MASCALUCIA OSPITE AL PALASANGIORGIO

MOLTENO – Prima sfida casalinga del girone di ritorno nel campionato di Serie A Silver di pallamano per il Salumificio Riva Molteno, che sabato 18 gennaio alle 15:30, ospiterà al PalaSanGiorgio la formazione siciliana del Mascalucia. All’andata, Molteno vinse il match 30-33. La formazione catanese non ha al momento vinto in trasferta, ma mister Danilo Gagliardi sa che sono queste le partite a nascondere delle insidie.

“Posso dire che abbiamo giocato in maniera perfetta per 55 minuti, affrontando una formazione molto forte, su un campo molto caldo, con Trieste che punta alla promozione diretta in Serie A Gold – ha detto Gagliardi – Peccato per gli ultimi cinque minuti, dove purtroppo non abbiamo gestito bene la partita, commettendo qualche errore di troppo. Ma devo dire che il Molteno ha giocato un’ottima partita, dimostrando tutto il proprio potenziale”.

Dopo la pausa natalizia, che Molteno ha trovato in base anche alla partita contro la capolista? “Il mio pensiero sulla mia squadra e suoi miei giocatori non è cambiato – risponde Gagliardi – So di avere a disposizione dei giocatori validi, la squadra è coesa e determinata. Un gruppo che sa le proprie responsabilità, un gruppo umile e lavoratore, consapevole che il primo obbiettivo della stagione è conquistare i play off. Poi vedremo giornata dopo giornata. Loro sanno che devono dare sempre il massimo”.

La prossima sfida sarà contro il Team Mascalucia. Come bisognerà affrontare questo match? “Non guardiamo mai la classifica, e dobbiamo sempre avere rispetto dell’avversario. La formazione del Mascalucia ha delle buone individualità. In casa loro avevamo vinto, ma non tutte le formazioni che hanno giocato sul loro campo sono riuscite a portare a casa un buon risultato. Non è facile affrontare questa squadra. Il Molteno deve giocare la sua pallamano, dare continuità al gioco e, se è possibile, chiudere anzi tempo il match. Vincere questa sfida casalinga – conclude Danilo Gagliardi – potrebbe essere fondamentale per conquistare il nostro obbiettivo di stagione, che sono i play off”.