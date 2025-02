PALLAMANO MOLTENO: IMPORTANTE VITTORIA NELLO SCONTRO DIRETTO CONTRO IL BELLUNO

BELLUNO – Nuova e importante vittoria per il Salumificio Riva Molteno nello scontro diretto contro il Belluno, che termina 18-22. Nel posticipo di domenica sera la squadra lecchese mette un importante tassello in chiave play off, con una diretta inseguitrice che all’andata aveva vinto al Palasagiorgio per 23-24. La sfida al Pala Lambioi di Belluno, era valevole per la quinta giornata del girone di ritorno nel campionato di Serie A Silver di pallamano. Due squadre divise da un solo punto in classifica.

In grande evidenza la difesa del Molteno, considerato che nella prima frazione incassa dieci reti, e solo otto, nella seconda parte del match. La partita inizia con Molteno che mette subito la freccia, portandosi sul +7 (2-9) e siamo al 13’. I locali hanno una buona risposta, inanellando un parziale di 4-1 (6-10). Il team lecchese mantiene questo vantaggio fino alla conclusione dei primi trenta minuti di gioco. La prima frazione si conclude con il risultato di 10-14.

Anche nella ripresa la squadra di mister Gagliardi parte con il piglio giusto, riportandosi sul + 7 (12-19). Siamo al 47’ e il Salumificio Riva Molteno non trova nessuna difficoltà nel gestire il vantaggio e conquistare una vittoria più che meritata. Con questi due punti, e la concomitanza sconfitta del Bologna sul campo del Carpi (26-21), il Molteno diventa la seconda forza del torneo, alle spalle dell’ormai irraggiungibile Trieste.

“Abbiamo iniziato molto bene la partita, con una difesa praticamente perfetta e trovando subito un vantaggio importante, sul 2-9 – commenta il dirigente moltenese Gianni Breda – Il loro tecnico ha chiamato il time-out per spezzare il nostro ritmo di gara, ma i ragazzi sono stati eccezionali nel rimanere concentrati. Molto bene il portiere Kralik in grande serata. Nonostante alcune defezioni nel nostro roster, tutti hanno giocato con grande spirito di squadra, vincendo una bella partita – conclude Breda – che ci porta al secondo posto in campionato. Ora guardiamo all’altra importante sfida di sabato sera, al Palasagiorgio, contro il Lanzara dell’ex Bernachea“.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Garroni (4), Colombo, Cioni (3), Bonanomi, Kralik, Cuzzupè (1), Riva (1), R. Crippa, De Angelis (3), Marzocchini, Campestrini, T. Crippa (2), San Roque (8).

Classifica: Trieste 30, Salumificio Riva Molteno 21, Bologna 20, Belluno 18, Carpi 17, Cologne e Lanzara 15, Romagna 14, Verdeazzurro 13, Haenna 11, Campus 10, Team Mascalucia 8.