MOLTENO – Dopo la conquista del terzo posto in campionato e la qualificazione alla nuova Serie A Silver per la squadra moltenese, la Federazione Italiana Giuoco Handball di Roma ha sorteggiato gli incontri delle Final Eight con le squadre che dal 3 al 7 maggio si contenderanno due posti disponibili per la prossima Serie A Gold.

Girone di ferro per il Salumificio Riva Molteno, che per uno strano caso del destino, si ritrova le formazioni del girone A (Eppan e Trieste) oltre alla prima classificata del girone C, la squadra salernitana del Genea Lanzara. Prima sfida in programma mercoledì 3 maggio al centro federale di Chieti dove il Salumificio Riva affronterà gli altoatesini dello Sparer Eppan. Nella seconda giornata il team lecchese affronterà i campani della Genea Lanzara, mentre venerdì 5 maggio ci sarà la sfida con la Pallamano Trieste. Le prime due formazioni dei due gironi (per la cronaca Macagi Cingoli, San Lazzaro, Haenna e Camerano sarà il secondo girone), si qualificheranno alle semifinali che si disputeranno il 6 maggio. Le vincitrici delle due semifinali, saranno automaticamente promosse alla Serie A Gold e si contenderanno nella finalissima la Coppa Italia di Serie A2.

Partite sfidanti quelle che attendono la squadra del tecnico Branko Dumnic ma considerati i risultati ottenuti nel girone di ritorno il Salumificio Riva Molteno si potrà giocare le proprie chance, senza particolari preclusioni, potendo puntare su un ottimo collettivo ed una squadra completa in ogni ruolo.