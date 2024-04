PALLAMANO MOLTENO, MISTER GAGLIARDI: “L’ULTIMO KO NON CI RIDIMENSIONA”

MOLTENO – Volata finale per quanto concerne il campionato Serie A Silver di pallamano. Mancano solo tre partite per chiudere la stagione regolare. Poi, si inizierà con le sfide decisive dei playoff tra le prime otto squadre, che decreteranno le due promozioni in Serie A Gold.

Il primo obiettivo è stato già raggiunto dal Salumificio Riva Molteno. Ma la regular season deve ancora definire la graduatoria dal secondo all’ottavo posto e i relativi abbinamenti per i playoff. Il campionato, nella giornata di sabato 6 aprile, offre le sfide valide per la nona giornata di ritorno con il San Giorgio Molteno che farà visita (alle 19) alla seconda della classe del San Lazzaro (Bologna), ricordando che all’andata il team moltenese si arrese per una sola rete, 28-29.

Abbiamo intervistato il tecnico italo-brasiliano del Salumificio Riva Molteno, Danilo Gagliardi in vista di questo importante match.

Mister, l’ultima sconfitta in campionato ridimensiona gli obbiettivi del Molteno per quanto concerne i prossimi playoff?

“No, nel modo più assoluto. Una sconfitta che ci ha fatto capire molte cose e, in primis, quanto sia difficile questo campionato. Dobbiamo continuare a lavorare bene, sviluppando tecnica, schemi e intensità di gioco, per arrivare al nostro massimo livello in previsione dei playoff, cercando di arrivare pronti a giocare le partite più importanti per la Serie A Gold”.

Dall’ ultima sconfitta con Chiaravalle , che insegnamenti avete trovato lei come mister e i giocatori stessi?

“Credo che la lezione più importante sia sapere gestire meglio i momenti caldi della partita, rimanendo concentrati e riflettendo su come comportarsi in quelle situazioni delicate. Contro una squadra forte come Chiaravalle dovevamo saper chiudere le partite quando avevamo la possibilità di farlo. Ma purtroppo non siamo riusciti”.

Come vi state preparando, considerato la sosta pasquale, per la prossima sfida con il San Lazzaro?

“Abbiamo intensificato i lavori su quegli aspetti negativi che ci capitano in partita. Abbiamo fatto una percentuale di efficacia offensiva, nell’ultimo match, del 47%. Una situazione molto bassa, considerato che il nostro standard tocca il 63%. Una forbice troppo differente. Ne abbiamo parlato molto e, soprattutto, c’è stato un grande lavoro in questi giorni”.

Veniamo al prossimo match. Quanto è importante la prossima partita per Molteno sia a livello psicologico sia di classifica?

“Dobbiamo mostrare il nostro spirito di squadra e il nostro carattere. In primis voglio vedere queste situazioni di gioco e di squadra. Sono sicuro che disputeremo una partita decisamente migliore di quella giocata contro il Chiaravalle”.

Cosa chiede ai suoi ragazzi in queste prossime tre sfide che chiuderanno la stagione regolare?

“Quello che chiedo sempre in ogni partita: massima concentrazione, fiducia e ragionare sempre in ogni contesto e in ogni situazione di gioco”.

Come sarà la sfida con il San Lazzaro?

“Ogni partita nasconde sempre delle insidie se non si affrontano con la giusta convinzione. E, quindi, in ogni sfida si può vincere come si può perdere. Dobbiamo giocare tutte le partite con questi principi. Sappiamo della grande qualità della squadra del San Lazzaro. Per cui dobbiamo fare nostra questa sfida. Scendiamo in campo con il giusto carattere e porteremo a casa i due punti”.