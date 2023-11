PALLAMANO MOLTENO, PRIMA VITTORIA ESTERNA: 25-30 A ENNA

ENNA – Il campionato di Serie A Silver proponeva la sesta giornata di andata con la formazione del Salumificio Riva Molteno ospite in terra siciliana contro l’Orlando Haenna. Prima vittoria esterna per la squadra lecchese che con una partita convincente e solida, sconfigge il team di Enna con il risultato di 25-30.

La squadra del tecnico montenegrino Branko Dumnic parte contratta e subito sotto di due reti. Il Molteno tiene l’urto iniziale, rimanendo in partita e trovando il vantaggio prima di due reti (4-6) e successivamente portandosi sul 7-11, per concludere il primo tempo con il punteggio di 13-15. Nella ripresa l’Orlando Haenna prova a ricucire il divario, ma la squadra lecchese, è molto solida in difesa, trovando delle reti importanti in fase di ripartenza. La partita si decide nella parte centrale della seconda frazione di gioco, con il Salumificio Riva Molteno che infila un parziale di 2-9, situazione che sancisce di fatto l’esito del match, con un super Leonardo Colombo che trova spesso la rete. Nel finale la squadra di Dumnic, viene dimezzata per alcune esclusioni di due minuti, ma con grande carattere, riesce a mantenere un buon vantaggio e vince il match 25-30.

Per il ds moltenese Matteo Somaschini nel post partita “Prima di tutto bisogna precisare che giocare contro l’Orlando Haenna, non sarà facile per nessuna formazione. Finalmente una bella partita, giocata da vera squadra. Siamo scesi in Sicilia con dodici giocatori, e tutti, hanno dato il massimo. Attenti, compatti e reattivi. Bravi nel gestire il match e soprattutto nel primo tempo a reggere la spinta agonistica della squadra siciliana. Da rimarcare le ottime prove dei nostri portieri, Randes e Donadello. Anche nella ripresa il match è stato equilibrato, ma ad un certo punto, il Molteno ha allungato decisamente, mettendo in evidenza un buon gioco. Nessuno si è risparmiato, e questa vittoria – conclude Somaschini – è un ottimo segnale di fiducia per il gruppo, e per il proseguo del nostro campionato”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 5, Bonanomi 3, Tagni 4, Colombo 6, Cuzzupè 1, Bernachea 6, Riva, Crippa 1, De Angelis 4, Campestrini, Randes.