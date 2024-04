PALLAMANO MOLTENO, QUARTI DI FINALE: VITTORIA IN GARA 1 CONTRO IL ROMAGNA

IMOLA (BO) – Nella seconda parte della stagione 2023/24 del campionato di Serie A Silver di pallamano, sabato sera, si sono giocate le gare di andata dei quarti di finale del campionato nazionale, con il Salumificio Riva Molteno di mister Danilo Gagliardi che faceva visita, a Imola, al team del Romagna. E la prima sfida dei play off ha visto vincere il San Giorgio Molteno con il punteggio di 21-26 (primo tempo 10-10).

La partita inizia con gli ospiti che si portano sullo 0-2 grazie alle reti di Cuzzupé e Campestrini. Il match comunque rimane sempre in forte equilibrio, con i locali che trovano un gap importante portandosi sul 9-6. Grande reazione del Molteno con la formazione di mister Gagliardi che riesce a trovare il pareggio. Primo tempo che si conclude 10-10.

Nella ripresa, dopo un netto equilibrio in campo, Molteno si porta nuovamente sul +2 (15-17). I locali ritrovano il pareggio: 17-17. Ma il Molteno vuole la vittoria e grazie le reti di Garroni, Marzocchini e Campestrini, gli ospiti si portano sul 17-20. Il Romagna non ci sta e ritorna ancora in partita sul -1 (20-21). Finale in crescendo per il Salumificio Riva Molteno, che infila un break di 1-5, con Nicolò Garroni autore di quattro reti, Gabriele Randes impenetrabile in porta e di uno straordinario Giacomo Redaelli, miglior realizzatore della partita con ben 9 gol. Risultato finale 21-26 per il Salumificio Riva Molteno.

Primo obbiettivo, in questi play off, raggiunto per la squadra lecchese. Ricordiamo che gara 2 dei playoff sì giocherà al PalaSangiorgio di Molteno giovedì 2 maggio alle 20, ed eventuale bella, sempre a Molteno, sabato 4 maggio. “Diciamo che nel primo tempo le difese hanno prevalso sull’attacco – commenta il presidente moltenese Marco Ratti -. Match molto equilibrato giocato punto a punto. Bravo il Molteno nel gestire delle varie situazioni di inferiorità numerica, con la squadra sempre reattiva e compatta. Nella ripresa il Molteno ha giocato meglio, con Randes impenetrabile e un superlativo Redaelli che ha preso in mano la squadra. Abbiamo fatto un passo in avanti per l’accesso alle semifinali – conclude Ratti – ma dobbiamo rimanere concentrati, cercando di poter recuperare anche Bernachea”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 5, Redaelli 9, Galizia, S.Colombo, Bonanomi 2, St.Riva, L. Colombo 1, De Angelis 1, Cuzzupe’ 4, Sam.Riva, Crippa, Marzocchini, Larocca, Campestrini 4, Randes.