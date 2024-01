MOLTENO – La società H.C. San Giorgio Molteno comunica che “in data odierna è stato consensualmente risolto il contratto di collaborazione con il tecnico Branko Dumnic“.

Un particolare ringraziamento a Branko – scrive il club in una nota – per il prezioso lavoro svolto nell’arco di oltre due anni. Formuliamo nel contempo i migliori auguri per il proseguo della sua carriera”.

RedSpo