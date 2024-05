PALLAMANO MOLTENO: ROMAGNA KO, I RAGAZZI DI GAGLIARDI IN SEMIFINALE

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno vince anche gara 2 contro il Romagna e strappa il biglietto dei playoff promozione di pallamano per il secondo turno, la semifinale, dove affronterà la squadra marchigiana del Camerano.

Una gara quasi perfetta da parte della formazione moltenese, con la squadra di mister Gagliardi, scesa in campo giovedì sera in un gremito PalaSangiorgio, per affrontare nei quarti di finale dei playoff promozione la compagine del Romagna. Dopo la vittoria ottenuta a Imola, il Molteno voleva chiudere i giochi per quanto concerne il passaggio del turno, obbiettivo conquistato con grande merito. La partita si è conclusa 33-21 dopo che i primi trenta minuti di gioco si erano conclusi sul 13-7.

Un inizio di match abbastanza equilibrato, con i locali che mantengono una-due reti di vantaggio. Nel finale del primo tempo sul 9-7, la squadra di Danilo Gagliardi infila un parziale di 4-0 (con doppiette personali di Campestrini e Bonanomi) chiudendo la frazione sul 13-7. Nella ripresa il Molteno ha un leggero calo e permette al Romagna di portarsi sul -2 (18-16 al 42’). Da qui in avanti, però, esce il potenziale della squadra lecchese. Salgono in cattedra i vari Davide Campestrini, Giacomo Redaelli e uno strepitoso Riccardo Bonanomi (miglior realizzatore del match con 8 gol). Il portiere Gabriele Randes incornicia una serata da MVP e diventa protagonista tra i pali, con il Salumificio Riva Molteno che infila un parziale di 7-0, e il team di casa si porta sul +10 (28-18) chiudendo definitivamente la partita e concludendo il match sul punteggio finale di 33-21. Da rimarcare anche il ritorno in campo di Tomas Bernachea, fermo ormai da un mese per un infortunio.

Il Molteno passa al secondo turno e sabato 18 maggio affronterà al PalaSangiorgio il Camerano, formazione che ha vinto la gara di ritorno contro Genea Lanzara (39-18). Da segnalare che anche la squadra lombarda del Cologne che vince anche gara 2 ed elimina il San Lazzaro Bologna (27-30). Infine Chiaravalle-Heanna (30-24) si andrà a gara 3. Ritornando al San Giorgio Molteno, il team lecchese disputerà la gara di ritorno in terra marchigiana il 23 maggio ed eventuale bella, sempre sul campo del Camerano, sabato 25 maggio. La vincente salirà direttamente nel massimo campionato italiano di Serie A Gold.

“Gara quasi perfetta da parte dei ragazzi, tranne un piccolo calo nel secondo tempo, situazione che ha permesso agli ospiti di rientrare in partita – commenta il ds Matteo Somaschini nel post partita – Ma il Molteno è stato impeccabile, giocando da grande squadra, meritando il passaggio alla semifinale. Tutti bravi e contenti di aver rivisto in campo Tomas Bernachea pedina importante per Molteno nelle prossime sfide contro Camerano. Molto bene Randes tra i pali e una nota di merito a Giacomo Redaelli che ancora una volta ha preso in mano la squadra nei momenti difficili, così come ha fatto Davide Campestrini che ha realizzato gol importanti nel ruolo di pivot. Da rimarcare anche la serata perfetta di Riccardo Bonanomi, miglior realizzatore del match. Devo dire che mister Gagliardi ha preparato molto bene questa sfida, e i ragazzi hanno risposto alla grande. Adesso ci prendiamo qualche giorno di pausa, soprattutto sul piano mentale – conclude Somaschini – per poi prepararci al meglio e con grande entusiasmo, la sfida con Camerano che vale l’intera stagione“.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 1, Redaelli 4, Galizia, S. Colombo, Bonanomi 8, St. Riva, L. Colombo 4, Cuzzupè 2, Bernachea 5, Sam. Riva 1, Crippa 1, De Angelis 2, Larocca, Campestrini 4, Randes.