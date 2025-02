PALLAMANO MOLTENO: SABATO LA SFIDA CHIAVE CONTRO LANZARA

MOLTENO – Sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A Silver, con il Salumificio Riva Molteno che vuole allungare la striscia positiva di quattro vittorie consecutive, arrivate in sfide importanti in chiave play off. Ed anche la prossima partita di campionato, quella contro Lanzara, match che si giocherà sabato pomeriggio alle 16 al PalaSangiorgio, la si può considerare una sfida chiave per la conquista dei play off. Il Molteno di mister Gagliardi è attualmente secondo in classifica (21 punti), mentre Lanzara è sesta (15 punti) ma decisamente in piena lotta per strappare il biglietto per la seconda fase della stagione. Ricordiamo, che all’andata, la formazione campana, vinse la sfida casalinga con il risultato di 32-31.

Sabato, a Molteno, i tifosi di casa, ritroveranno l’ex Thomas Bernachea.

Abbiamo intervistato il direttore tecnico moltenese Danilo Gagliardi, e con lui, ritorniamo alla splendida vittoria ottenuta in casa del Belluno: “È stata una vittoria importante, contro una rivale diretta per i play off. Vincere in casa loro è stato un segnale importante per la squadra e per il gruppo. Prova di grande carattere da parte dei ragazzi, e grazie anche ad alcune concomitanze di risultato, ora siamo la seconda forza del campionato”.

Mister, possiamo dire gara perfetta quella disputata dalla squadra moltenese?

“Onestamente non posso dire gara perfetta, perché negli ultimi dieci minuti abbiamo commesso qualche errore. Però nella prima parte ho visto un Molteno spettacolare. Sono molto soddisfatto, perché il lavoro che stiamo portando avanti da inizio stagione, sta avendo i suoi frutti. Mi è piaciuta anche l’aggressività e l’attenzione da parte dei miei ragazzi”.

Un risultato un po’ anomalo per la pallamano?

“In effetti si, un punteggio molto basso. Merito delle due difese, ma da parte nostra, in fase offensiva, potevamo essere più precisi. In ogni caso un’ottima prova per la squadra”.