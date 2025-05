PALLAMANO MOLTENO SCONFITTA IN GARA 3 DA COLOGNE, SFUMA LA FINALE

MOLTENO – Il sogno del Salumificio Riva Molteno si infrange nel momento più atteso, nella decisiva Gara 3 della semifinale play-off di Serie A Silver. Al PalaSangiorgio, la formazione del Metelli Cologne, guidata da Davide Campana, ribalta le sorti della serie, imponendosi per 26-29 e conquistando così il pass per la finalissima promozione. Ad attenderla ci sarà Belluno, forte del miglior piazzamento in regular season e già qualificata dopo aver superato il Bologna United.

Per il Molteno di mister Danilo Gagliardi è una serata di grande delusione, perché la finalissima era lì, a un passo, dopo una stagione entusiasmante, intensa e vissuta sempre a testa alta. E proprio da questa consapevolezza nasce l’orgoglio di una squadra che ha dato tutto.

Dopo il netto successo in Gara 1, il Molteno aveva subito la reazione del Cologne nella seconda sfida in trasferta. Sabato sera, nella bolgia del PalaSangiorgio, è andata in scena una partita vibrante, combattuta, in cui i ragazzi di coach Gagliardi, hanno lottato fino all’ultimo secondo.

La partenza vede gli ospiti avanti 0-3, ma San Roque ristabilisce la parità all’11’ con la rete del 5-5. L’equilibrio regna fino al finale di primo tempo, chiuso sul 12-13. Nella ripresa, il cuore Molteno si accende: un parziale di 7-2 porta i lecchesi fino al +4 (19-15), e la speranza sembra tornare concreta. Ma nel finale la maggiore precisione del Cologne fa la differenza. Un pallonetto pregevole di Soldi firma il 25-27, mentre i minuti finali vedono errori da entrambe le parti e occasioni sfumate. A pochi secondi dal termine, sul -2, Molteno ha la chance di accorciare, ma non trova il gol. Cologne invece sì, e chiude il match sul 26-29, conquistando la finale.

Il direttore sportivo Matteo Somaschini ha voluto rendere omaggio agli avversari, ma soprattutto ai suoi ragazzi: “Complimenti al Cologne, è venuto qui con grande determinazione. Ma onore ai nostri giocatori: hanno messo il cuore, l’anima, ogni stilla di energia in questa partita. La delusione è grande, inutile nasconderlo, ma siamo orgogliosi di quanto fatto. Abbiamo giocato una stagione straordinaria. Ora guardiamo avanti, pronti a costruire un nuovo progetto per il prossimo anno in Serie A Silver.

Grazie Molteno. Grazie ragazzi. Non è la finale, ma è stata una stagione che ha fatto emozionare, lottare, credere. E questo, nello sport, vale tanto quanto una promozione”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Garroni 1, Redaelli, Mella, Cioni 1, Bonanomi 5, Kralik 2, Tagni, Cuzzupè 4, Riva, R. Crippa 1, De Angelis 3, Marzocchini, Campestrini 4, T. Crippa 2, San Roque 3.