PALLAMANO MOLTENO SEMPRE SECONDA, SCONFITTA “INDOLORE” A ENNA

ENNA – Con una squadra fortemente rimaneggiata tra giocatori influenzati ed infortunati, il Salumificio Riva Molteno esce sconfitto per 30-29 dal match valido per la nona giornata del campionato di Serie A Silver contro l’Orlando Haenna.

In virtù della sconfitta del Bologna United contro il Verdeazzurro Sassari, la formazione lecchese rimane saldamente al secondo posto della classifica generale a sole due giornate dalla fine della regular season. Le squadre che si classificheranno dalla seconda alla quinta posizione disputeranno da fine aprile i play off validi per la seconda promozione in Serie A Gold.

Tornando al match giocato sabato ad Enna la formazione lecchese, pur priva di alcuni elementi e con qualche giocatore chiamato a fare gli straordinari nonostante le non perfette condizioni fisiche, nel primo tempo gioca bene, chiudendo i primi trenta minuti di gioco sul +3 (13-16). Nella ripresa i siciliani entrano in campo con un maggior piglio ed una decisa cattiveria agonistica, riuscendo, prima a trovare il pareggio al 33’ (16-16), per infilare anche un break, che li porta, al 52’, sul +4 (26-22). Il Salumificio Riva reagisce molto bene, trovando delle reti importanti, giungendo anche a- 1 in tre occasioni, non riuscendo mai a trovare la rete del pareggio. La partita si conclude così sul punteggio di 30-29. In casa Molteno arrivano i complimenti ad Haenna, ma nello stesso modo, in settimana si valuterà attentamente questa sconfitta, dovuta anche alla preparazione atletica in preparazione dei play off.

Il commento del ds moltenese Matteo Somaschini: “Bisogna in primis fare i complimenti alla squadra di casa, soprattutto per come ha interpretato il secondo tempo. Aggressivi, rapidi. Il Molteno ha giocato comunque una buona pallamano, mancando nella parte centrale della seconda frazione. In settimana alcuni giocatori non si sono nemmeno allenati, a causa di infortuni ed attacchi influenzali, ed abbiamo giocato questa partita, con qualche defezione di troppo ed alcuni giocatori non al meglio. Nessun dramma, la squadra sta comunque facendo un ottimo girone di ritorno e le partite importanti arriveranno con i play off, dove -conclude Somaschini- sicuramente ci faremo trovare pronti ed al completo”.

Salumificio Riva: Alfarano, Buccafusca, Redaelli 1, Cioni 4, Bonanomi 5, Kralik, St. Riva, Cuzzupè 10, Sam. Riva 1, R. Crippa 1, De Angelis 3, T. Crippa 1, San Roque 3.

Classifica: Trieste 35 pti, Salumificio Riva Molteno 27, Bologna United 24, Belluno 23, Metelli Cologne 21, Len Solution Carpi 20, Romagna 17, Lanzara 17, Haenna 17, Verdeazzurro Sassari 15, Campus Italia 14, Mascalucia 10.