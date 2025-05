PALLAMANO MOLTENO SI PREPARA PER IL RITORNO DELLA SEMIFINALE PLAYOFF

MOLTENO – Archiviata la splendida vittoria in Gara 1, per il Salumificio Riva Molteno è tempo di guardare avanti. Nessuno spazio per i sentimentalismi o per l’euforia: il Molteno di coach Danilo Gagliardi è atteso da un’altra sfida fondamentale, il ritorno della semifinale dei playoff promozione del campionato di Serie A Silver.

L’appuntamento è fissato per sabato 3 maggio alle 20.30 al Palasport di Cologne, dove il Molteno dovrà dimostrare di meritare l’eventuale finale dei play off.

La gara d’andata, giocata al PalaSanGiorgio, ha visto un Molteno concentrato, che ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti, lasciando poco spazio ad una grande squadra come il Cologne. Ma sicuramente sabato, in casa dei bresciani, sarà tutta un’altra partita.

Analizziamo con il tecnico moltenese Danilo Gagliardi la prestazione della sua squadra nell’ultimo match: “Devo fare i complimenti ai ragazzi: hanno interpretato la gara con precisione assoluta. Fin dal primo minuto hanno messo in campo quell’aggressività che avevo richiesto, impedendo al Cologne di entrare in partita. Ma più del risultato, quello che mi ha colpito è stata la continuità: abbiamo giocato sessanta minuti con la stessa intensità, sia in attacco che in difesa. È questa la strada giusta”.

Nonostante l’ampio successo in Gara 1, il tecnico invita a non abbassare la guardia: “Sarebbe un errore pensare che sia una sfida a senso unico. Cologne è una squadra forte, con individualità di qualità, giovani interessanti e un allenatore preparato. Giocano molto bene in casa, e il fattore campo può fare la differenza. Dovremo essere pronti a tutto, senza mai sottovalutare l’avversario”.

Mister, cosa chiede ora alla sua squadra per Gara 2?

“Prima di tutto, dobbiamo dimenticare la partita d’andata. Quello che conta è ripartire con la stessa convinzione, la stessa fame. Sarà una sfida combattuta, tra due formazioni che vogliono il massimo risultato da questi playoff. Cologne farà di tutto per rimettere in piedi la serie, ma noi vogliamo chiuderla qui. Per riuscirci, servirà ancora una volta scendere in campo con la giusta cattiveria agonistica. Dal primo minuto e senza tregua”.

L’eventuale Gara 3 si giocherà di nuovo al PalaSanGiorgio sabato 10 maggio alle 20.