PALLAMANO MOLTENO, SUCCESSO IN TRASFERTA CON IL ROMAGNA

MOLTENO – Il Molteno espugna il campo del Romagna.

Una sfida cruciale per i play off, quella disputata sabato sera al PalaCavina di Imola, tra la formazione di casa del Romagna ed il Salumificio Riva Molteno di mister Danilo Gagliardi, partita valida per la terza giornata di ritorno.

Il Molteno vince 22-26 (12-15) e conquista due punti preziosi e fondamentali in chiave play off, ma anche per rimanere in lotta per il secondo posto nel campionato di Serie A Silver.

Il Salumificio Riva parte subito molto determinato e con la giusta concentrazione, riuscendo a portarsi sul + 4 (3-7). Un inizio scoppiettante di Tomas De San Roque, apparso subito in grande serata. La squadra di Gagliardi mantiene sempre un buon vantaggio, con Romagna che fa fatica a trovare spazi per andare al tiro. Al 25’ Molteno si riporta ancora sul +4 (10-14). I locali si portano anche a -2, ma i primi trenta minuti di gioco si concludono sul 12-15 grazie ad una rete nel finale di Alessandro De Angelis. Un primo tempo dove si è messo in evidenza anche Niccolò Garroni, autore delle sue cinque reti realizzate al PalaCavina.

Con grande carattere, ed una forte motivazione, la squadra di capitan Samuele Riva ritorna in campo con la giusta convinzione, mettendo in grande difficoltà la formazione di casa. Al 37’ Molteno è sopra di ben otto reti: 13-21, con uno strepitoso De San Roque che inizia la seconda frazione di gioco, realizzando ben quattro reti. A segno anche il giovane Tommaso Crippa e capitan Riva, entrambi con ottime prestazioni.

La squadra di casa non riesce più a rientrare. Solo nel finale Molteno abbassa un po’ la guardia, con Romagna che dimezza il gap, ma senza mai impensierire la squadra lecchese. Risultato finale 22-26. Una vittoria meritata e di carattere per il Salumificio Riva Molteno, pur con le assenze di Leonardo Colombo e Davide Galliano. Da rimarcare le nove reti di San Roque, infallibile al tiro.

Il commento post gara di Gianni Breda, dirigente e preparatore dei portieri: “Un inizio di partita dove Romagna ha accusato un po’ di tensione, mentre Molteno è sceso in campo molto motivato, compatto ed attento. Decisamente bene De Angelis in regia, Tommaso Crippa nel ruolo di centrale. Poi una splendida serata del nostro mancino De San Roque, impeccabile in fase offensiva. Da rimarcare le nove segnature sono arrivate tutte da splendide azioni di squadra. Preciso al tiro anche Garroni, che ha realizzato i primi cinque rigori a disposizione, sbagliando solo gli ultimi due. Il Molteno è stato coeso in ogni situazione, con Romagna, che non è riuscito ad entrare in partita. Decisivo il parziale di 1-6 ad inizio ripresa. E’ stata una bella partita, ben giocata dai ragazzi. Abbiamo vinto da vera squadra – conclude Breda – ed andiamo avanti con questa convinzione. Sabato prossimo ci sarà una nuova ed importante sfida in chiave play off, al PalaSangiorgio, contro la Led Solution Carpi. Ma sino a lunedi, godiamoci questa importante vittoria”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Garroni 5, Redaelli, Colombo S., Cioni, Bonanomi 1, Kralik, Cuzzupè 1, Riva S. 1, Crippa R. 4, De Angelis 2, Marzocchini, Campestrini 1, Crippa T. 2, De San Roque 9.

Classifica: Trieste 26 pti, Bologna United 19, Belluno 18, Salumificio Riva Molteno 17, Len Solution Carpi 15, Lanzara 13, Romagna 13, Metelli Cologne 11, Verdeazzurro 11, Campus Italia 10, Haenna 9, Team Mascalucia 6.