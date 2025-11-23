PALLAMANO MOLTENO SUONA LA QUINTA, MODENA “ASFALTATO”: 39-19

MOLTENO – Quinto successo consecutivo per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno che vince con un netto 39-19 contro il fanalino di coda Pantarei Modena.

Gara mai in discussione per gli uomini di coach Danilo Gagliardi Junior, che mantengono la vetta della classifica del Girone A di Serie A Silver a quota dieci punti insieme al Verdazzurro Sassari, vincente nel frattempo per 26-27 a Malo.

Tornando al match di via della Stazione, troppa la differenza tra le due compagini, con i brianzoli che prendono il largo dopo i primi minuti di assestamento. Vanno a segno gran parte degli oronero messi in campo, con Nicholas Trost e Riccardo Crippa che spingono subito sul 10-4. Gabriele Gollini prova a tenere i suoi a galla, ma c’è poco da fare, perché i moltenesi spingono sull’acceleratore con Riccardo Bonanomi, Jacopo Cioni e Nicolò Garroni che certificano il 17-8 dell’intervallo.

Gara praticamente già archiviata con coach Gagliardi Junior che dà spazio alle rotazioni, concedendo minutaggio a tutti. Il Salumificio Riva amministra bene e non soffre mai in difesa, raggiungendo anche il massimo vantaggio di più 21 (39-18). Finale di 39-19 con Trost miglior marcatore con sette reti a referto. “La squadra ha disputato un’ottima gara con tutti i suoi interpreti – afferma il direttore sportivo Matteo Somaschini -. Ho visto una difesa concentratissima e delle ottime ripartenze. I ragazzi hanno fatto alla lettera tutto ciò che chiede coach Gagliardi Junior. Siamo riusciti a chiudere il match già nel primo tempo, poi abbiamo amministrato. Faccio un in bocca al lupo a Modena per il prosieguo del campionato”.

Gli oronero torneranno ora in campo sabato 29 novembre alle 18 per la trasferta in casa del Secchia Rubiera. “Un impegno difficile contro una squadra molto esperta che è retrocessa nella scorsa stagione dalla Serie A Gold – continua Somaschini -. A casa loro sarà davvero complicato fare punti, quindi ci aspetta una settimana di duro lavoro per giocarcela a viso aperto”.

MOLTENO-MODENA 39-19

Parziale primo tempo 17-8.MOLTENO: Alfarano, Bobanonomi 4, Campestrini 2, Chirivì, Cioni 4, Colombo 1, R.Crippa 6, T.Crippa 2, De Angelis, Garroni 5, Mella 1, Mera Llumitax 3, Redaelli 2, Riva, Tagni 2, Trost 7. All.: Gagliardi Junior

MODENA: E.Boni 5, G.Boni 1, Bortolotti, Conventi, Dalolio, Fiorini 1, Gollini 6, Manfredi 1, Prandi 1, Ragazzoni 1, Sortino 1, Spelta, Stallo 1, Turrini 1, Vaccari. All.: Sgarbi

Arbitri: Napoli e Bonaccorso

Gli altri risultati della quinta giornata:

Paese vs Secchia Rubiera 27-37; Palazzolo vs San Vito Marano 31-24; Belluno vs Vigasio 24-24.

La classifica: HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno e Verdazzurro Sassari 10; Secchia Rubiera 8; Palazzolo 6; Vigasio 5; Malo e Paese 4; Belluno 3; San Vito Marano e Modena 0.