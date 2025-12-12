PALLAMANO MOLTENO: ULTIMO MATCH DEL 2025 CON IL SAN VITO MARANO

MOLTENO – Ultimo impegno del 2025 per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno che domani, sabato 13 dicembre, alle 19:30 giocherà in casa del San Vito Marano.

Gli oronero di coach Danilo Gagliardi Junior vengono dal successo per 29-27 nel big match della settima giornata del Girone A di Serie A Silver con il Verdeazzurro Sassari. Una vittoria voluta, sudata e meritata contro un grande Verdeazzurro e che ha proiettato i brianzoli da soli in vetta alla classifica con 13 punti all’attivo, a più uno sui sardi e a più due sul Secchia Rubiera.

“Andiamo a giocare in casa del San Vito Marano dopo l’ottima affermazione con Sassari – spiega il direttore sportivo Matteo Somaschini -. D’ora in poi tutto dipende da noi e non dobbiamo rovinare quanto di buono fatto in questa prima parte di stagione. Classifica a parte, dobbiamo rispettare l’avversario, perché abbiamo già visto che in questo campionato tutte le gare nascondono delle insidie, ancora di più quando si gioca in trasferta. In questa settimana i nostri ragazzi si sono confrontati con lo staff tecnico per fare il punto della situazione e mantenere alta la concentrazione, in modo da non sprecare nulla. Ci siamo preparati bene in allenamento e andremo a Marano Vicentino per imporre il nostro gioco e portare a casa i due punti. Vogliamo chiudere il 2025 al meglio e ripartire sabato 7 febbraio dopo la sosta con il Vigasio in casa da primi della classe”.

Le altre sfide dell’ottava giornata: Verdeazzurro Sassari-Pantarei Modena, Palazzolo-Malo, Belluno-Secchia Rubiera e Vigasio-Paese. La classifica: HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno 13, Verdeazzurro Sassari 12, Secchia Rubiera 11, Vigasio 9, Palazzolo 8, Malo e Paese 6, Belluno 5, San Vito Marano e Pantarei Modena 0.