PALLAMANO MOLTENO: UN SUCCESSO IL PRIMO TORNEO SCOLASTICO DEL 2025

MOLTENO – Grande successo di partecipazione e di pubblico, a Molteno, per il primo dei tre tornei scolastici del 2025 di pallamano. Domenica 16 marzo si è disputato il primo dei tre eventi previsti, come conclusione dell’attività formazione per l’anno scolastico 2024/25, che la Società Handball Club San Giorgio Molteno, sta portando avanti con passione e competenza presso cinque Istituti Comprensivi tra Molteno e comuni limitrofi.

Questa prima kermesse era dedicata ai ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie. Hanno partecipato le migliori formazioni in rappresentanza dei comuni di Nibionno, Costa Masnaga, Dolzago, Oggiono, Ello, Annone, Pusiano, Molteno. Dodici squadre, composte da ragazzi entusiasti. Si sono dato battaglia sui tre campi allestiti presso le strutture messe a disposizione sia dalla Parrocchia San Giorgio di Molteno che dall’Amministrazione comunale, a cui diamo merito per la costante disponibilità.

Ha vinto il torneo, e si è aggiudicata la coppa per il primo classificato, la formazione degli “Indecisi”, provenienti dalla Primaria Salvo D’Acquisto di Oggiono. Secondi gli “Hungry Sharks” di Costa Masnaga, mentre sul terzo gradino del podio troviamo gli “Scappati di casa” della Primaria A. Diaz di Oggiono. Da menzionare il buon settimo posto conquistato dai ragazzi di Pusiano (FC Pusiano) alla loro prima partecipazione.

Alla manifestazione è intervenuto Luigi Regalia, presidente regionale della Federazione Italiano Giuoco Handball, che ha potuto assistere alla competizione complimentandosi per l’ottima attività divulgativa e l’organizzazione del torneo. Il prossimo torneo organizzato dal sodalizio moltenese si disputerà domenica 6 aprile (per le classi terze e quarte delle scuole primarie). Un invito aperto a tutti, grandi e piccini presso il Palasangiorgio di Molteno, per scoprire il mondo della Pallamano. Sabato 5 aprile, alle 20, si disputerà inoltre l’ultimo match casalingo del Salumificio Riva Molteno contro il Bologna United, valido per il campionato di A Silver.