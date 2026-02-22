PALLAMANO, MOLTENO VINCE A MALO: DECIMA VITTORIA, PRIMATO CONFERMATO

MALO (VI) Passa anche a Malo l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che si impone per 31-36 e firma il decimo successo stagionale nel Girone A di Serie A Silver. Nel frattempo, vincono anche il Secchia Rubiera (24-33 a Vigasio) e il Verdeazzurro Sassari (27-38 a San Vito Marano). Posizioni inalterate in vetta alla classifica con il Molteno che guida a quota 21 punti, davanti al Secchia Rubiera con 19 e a Sassari con 18.

Ottimo primo tempo degli oronero, che partono subito forte, arrivando fino al 5-10 con i veterani Davide Campestrini e Nicolò Garroni. Per i locali è Andrea Zanella a dare ossigeno, ma i brianzoli continuano a martellare, mandando in rete diversi incursori come Nicholas Trost, Jacopo Cioni, Leonardo Colombo e Tommaso Crippa. Squadre negli spogliatoi con il Molteno meritatamente sul più cinque (16-21). Nella ripresa i locali si affidano a Lorenzo Maistrello e al solito Zanella per provare a ricucire, ma gli ospiti mantengono sempre un buon distacco. Nel finale salgono in cattedra Riccardo Bonanomi e Riccardo Crippa che mettono la parola fine al match: 31-36.

Adesso un turno di riposo per poi tornare in campo sabato 7 marzo alle 20 in casa contro il Paese, che nell’ultimo turno ha perso per 40-28 a Belluno. A chiudere l’undicesima giornata del Girone A: la vittoria del Palazzolo per 31-19 sul Panterei Modena. .

MALO-MOLTENO 31-36

Primo tempo 16-21



MALO: Gaiu, Marchioro 4, Bellini, Giurato 4, Piazzon 1, Filippi 2, Facci, Kulachok 3, Battistello 1, Zanella 8, T.Rampon, R.Rampon, Manea, Maistrello 5, Bernert 3, Vaccari.

All.: Lodato

MOLTENO: Alfarano, Trost 3, Garroni 8, Redaelli, S.Colombo, Cioni 1, Bonanomi 3, Riva 3, Tagni, L.Colombo 4, R.Crippa 4, De Angelis 2, Campestrini 6, T.Crippa 2, Chirivì.

All.: Gagliardi Junior



Arbitri: Polotegher, Zancanella

Classifica: Molteno 21, Rubiera 19, Sassari 18, Malo e Palazzolo 12, Vigasio 10, Paese 8, Belluno 7, Modena 3, San Vito Marano 0.