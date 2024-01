PALLAMANO, MOLTENO VINCE IL DERBY LOMBARDO: 31-30 AL METELLI COLOGNE

MOLTENO – Prima sfida casalinga del nuovo anno per la formazione del Salumificio Riva Molteno, con i ragazzi di mister Gagliardi impegnati sabato sera nel match interno valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A Silver di pallamano contro i bresciani del Metelli Cologne.

Risultato finale 31-30, con il primo tempo concluso 15-16. Decisiva, a quarantacinque secondi dal suono della sirena, la rete di Tomas Bernachea.

Una bellissima partita, ricca di colpi di scena, giocata ad alti livelli tecnici ed agonistici, con Molteno che parte forte sul 5-1, mantenendo sempre due reti di vantaggio fino all’8-6. Nello spazio di quattro minuti, però, gli ospiti, infilano un break di 1-4, trovando, quindi, il primo vantaggio della serata. Si gioca punto a punto, con Cologne che riesce a difendere un importante +2. A soli due secondi dalla conclusione del primo tempo, arriva la rete del solito Bernachea (giocatore che realizzerà in questo derby ben undici reti), e si va negli spogliatoi sul 15-16.

Anche nella ripresa si assiste ad un gran derby, con Cologne, che però si porta anche sul +3 (17-20). È un momento delicato del match, ma bravo mister Gagliardi, a trovare le giuste mosse tattiche, per riprendere la partita. Al 38’ il tabellone, segna 20-20. Si va avanti in perfetta parità, ma si nota quanto, ogni palla, sia importante per l’esito del match. Il Molteno ritrova il vantaggio (24-23) al 45’ grazie alla rete di Giacomo Redaelli. Il canovaccio è sempre quello. Vantaggio minimo di una delle due formazioni, ed immediata la risposta dell’altra squadra. Al 56’30” il Cologne segna la rete del 29-30. Il Molteno è unito e molto solido. Ci pensa Nicolò Garroni (siamo al 58’11”), a realizzare la rete del 30-30. Al Palasangiorgio si respira un’emozione incredibile, ed il finale è un tripudio infuocato al gol di Tomas Bernachea. Mancano 45″ alla fine, il Cologne sbaglia l’ultimo attacco e per Molteno è una grande festa!

Le parole del ds Matteo Somaschini, nel post partita: “Era la prima di Danilo Gagliardi a Molteno, ed è arrivata una vittoria nel finale che ci sorride, considerato che in alcune sfide, abbiamo lasciato punti sul campo, proprio nel finale. Ci tengo a nome di tutta la società a fare un grande plauso al nostro splendido pubblico, che questa sera è stato veramente incredibile e ci ha sempre sostenuto per tutta la partita. È stato un bellissimo derby, ed è per noi una vittoria importantissima, per la nostra classifica e soprattutto perché è arrivata da vera squadra. Siamo partiti molto forte portandoci sul 5-1, ma Cologne è stato bravo a prendere le contromisure e ribaltare la situazione. Il Molteno è sempre stato in partita. Diciamo che questa vittoria è arrivata per tre motivi importanti. Il primo perché Molteno è sempre stato unito e compatto; il secondo punto per il fatto che mister Gagliardi ha letto molto bene la partita, quando eravamo sotto di due reti, chiamando due time out fondamentali e facendo respirare la squadra con alcuni cambi cruciali. Il terzo fattore e chiave del match – conclude Somaschini – sono stati i minuti finali, con i nostri giocatori freschi, tornati in campo e di fatto facendo la differenza contro un Cologne apparso meno lucido nel finale. Una vittoria voluta e meritata, che fa morale e che ci permette di rimanere agganciati al treno delle formazioni di testa e continuare il nostro cammino in questo avvincente campionato”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 3, Redaelli G. 3, Galizia, Bonanomi 4, Riva St., Colombo 7, Cuzzupè, Bernachea 11, Riva Sa., Crippa, De Angelis, Beretta, Campestrini 3, Redaelli L., Randes.