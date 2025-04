PALLAMANO MOLTENO, VITTORIA NETTA SU COLOGNE IN GARA 1 PLAYOFF

MOLTENO – In un Palasangiorgio gremito in ogni posto, sotto una cornice di pubblico da brividi, il Salumificio Riva Molteno con una prova esemplare vince Gara 1 dei play off promozione contro il Metelli Cologne, con il risultato finale di 33 a 20. Una vittoria netta, meritata e di proporzioni importanti, sia per quanto concerne il dominio dei padroni di casa, sia sul piano del risultato.

Nel fine settimana si sono disputate le gare di andata delle due semifinali play off di Serie A Silver. Se in qualche modo spicca a sorpresa la vittoria in trasferta del Belluno sul campo del Bologna (26-27), si può affermare invece che a Molteno, li fattore campo viene ampiamente rispettato. La squadra del tecnico italo brasiliano Danilo Gagliardi archivia magistralmente Gara 1 contro la formazione bresciana del Metelli Cologne, nel derby lombardo. Una serata ricca di emozioni per il team lecchese, in un Palasangiorgio letteralmente infuocato e con il pubblico delle grandi occasioni.

Il Salumificio Riva Molteno ha disputato una gara perfetta, giocando in maniera attenta in fase difensiva, concedendo poco, ripartendo sempre con grande velocità e precisione, con il solito De Angelis, bravo a gestire bene le varie fasi della partita, ed uno strepitoso Adam Kralik che ha chiuso letteralmente la porta moltenese.

“È stata una splendida vittoria, di squadra – il commento nel post partita del ds Matteo Somaschini -. Volevamo questa vittoria ed è arrivata in maniera netta ed eloquente. Siamo partiti forti, portandoci sul 10-1. Cologne ha avuto inizialmente delle difficoltà nel rientrare in partita. Nel finale della prima frazione di gioco hanno recuperato qualcosa sul gap, con De Angelis che a sette secondi dalla conclusione, ha realizzato la rete del + 7, con il parziale di 16-9″.

Il Molteno entra motivato anche nella seconda parte del match. “Siamo partiti subito forte, infilando un parziale di 4-0 con le due doppiette personali di Jacopo Cioni e Tomas De San Roque. La partita ormai era di fatto chiusa. Ma è fondamentale rimarcare come Molteno è rimasto sempre concentrato, arrivando al 47’ anche sul +14 (29-15 ndr). Una grande vittoria per la squadra ed una menzione particolare ad Adam Kralik, che ha effettuato una prova maiuscola. Da domani giriamo pagina e ripartiamo di nuovo, come se nulla fosse accaduto, perché a Cologne, sabato 3 maggio per Gara 2, sarà un’altra partita”.

La società H.C. San Giorgio Molteno ha voluto “ringraziare lo splendido pubblico presente, che ha sostenuto per tutto il match la squadra. Un ringraziamento allo staff, che ha gestito nei vari settori di competenza, questo importante evento per la nostra realtà”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Garroni 8, Redaelli 3, Mella 1, Cioni 2, Bonanomi 3, Kralik 1, Cuzzupè 2, Crippa 2, De Angelis 2, Marzocchini, Campestrini 2, Crippa 1, San Roque 6.