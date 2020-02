MARANO VICENTINO (VI) – Nelle numerose interviste rilasciate prima del match, emergeva un importante concetto: “in questo campionato non c’è nulla di scritto, bisogna giocare ogni partita come se fosse una finale”. Un’espressione che calza a pennello per presentare il match esterno di sabato sera a Marano Vicentino, con il Salumificio F.lli Riva Molteno che affrontava la “cenerentola” locale, un solo successo in stagione all’attivo.

Il Molteno ha giocato bene nel primo tempo, velocizzando molto il gioco e con attenzione in difesa, costruendo delle belle realizzazioni: 13-16 il risultato a metà partita. Nella ripresa, dopo il +5 sul 13-18, i locali si avvicinano sul 19-21, con il reparto difensivo che non riesce ad arginare al meglio le giocate dei vicentini. Nel finale San Vito pareggia 28-28 e si porta anche avanti per 30-29, poi Giacomo Redaelli e Andrea Dall’Aglio ribaltano la situazione per il definitivo 30-31 che consolida il secondo posto nel girone A.

Tabellino: Facundo Garcia 1, Alonso 10, Beretta, Brambilla 2, Dall’Aglio 7, Dell’Orto, Dragnea 3, Galizia 1, D.Gligic, Redaelli 4, Riva 3, Sangiorgio, Tagni, Zanoletti. All. Alfredo Rodriguez.