MOLTENO – L’Handball Club Molteno è conosciuto nel territorio lecchese per la sua gloriosa storia nella pallamano italiana e per le numerose squadre presenti nei vari campionati nazionali: dalla prima squadra in Serie A2, alle Under 20 maschile e femminile che partecipano al campionato Youth League. Poi l’Under 17, l’Under 15 e le nuove formazioni che hanno da poco iniziato i rispettivi campionati e concentramenti delle Under 13 maschile e femminile oltre alle Under 9-11. Il sodalizio moltenese, che ricordiamo vanta anche uno scudetto Under 20 nel 2017, è impegnato da quasi un decennio nel promuovere questo sport anche nelle scuole del territorio. Il progetto proposto all’inizio dell’anno scolastico 2022-23, denominato ‘Crescere con la Pallamano’, sta riscuotendo un grande successo.

Il progetto, sviluppato nelle classi terze, quarte e quinte, si rivela vincente per la sua formula, ma anche per l’entusiasmo, la professionalità e l’impegno profuso dagli istruttori/allenatori Esteban Alonso e Branko Dumnic, e dagli istruttori/giocatori di A2 Davide Campestrini, Marco Donadello. Sono al lavoro presso undici scuole primarie dai primi giorni di ottobre. Il corso si conclude con l’appuntamento più emozionante: per le classi quinte questo giorno è stato sabato 4 febbraio, quando si è svolto il torneo finale tra tutte le squadre vincitrici dei tornei interni alle primarie, che pertanto si sono qualificate per la finalissima.

Una conclusione che ha visto gareggiare e confrontarsi 15 squadre, almeno 130 bambini, impegnati sui 3 campi ricavati all’interno delle strutture PalaSanGiorgio (oratorio di Molteno) e Palestra E. Mauri dell’ICS di Molteno, per un totale di 48 partite. Le Scuole Primarie che hanno partecipato sono state: Molteno, Costa Masnaga, Bulciago, Nibionno, Oggiono (A. Diaz), Oggiono (S. D’Acquisto), Annone B.za, Ello, Dolzago, Cassago B.za, Cremella. Per la cronaca, si è aggiudicata la coppa del primo classificato la squadra ‘We Are Dangerous’ di Annone, ai posti d’onore i ‘Falchi Fiammanti’ di Costa Masnaga e i ‘Nutella’s Coockie’ di Oggiono.

Ma il lavoro presso le Primarie continua per le classi terze e quarte, e si concluderà domenica 16 aprile con la finalissima: il supertorneo tra tutte le classi terze e quello fra le classi quarte. E sarà un’altra grande festa.